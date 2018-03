Hay argumentos sólidos para denunciar cambios en Reglamento del Congreso

Asegura Samuel Abad

El constitucionalista Samuel Abad sostuvo que existen argumentos sólidos para denunciar los cambios al Reglamento del Congreso, referidos a la cuestión de confianza y censura de ministros de Estado, por ser inconstitucionales.

“El Congreso no puede regular atribuciones del Ejecutivo, con ello ha excedido los marcos de su reglamento y, por tanto, existen argumentos sólidos en los cuales se puede sostener una denuncia constitucional”, dijo a la Agencia Andina.

El abogado aclaró, además, que ninguna norma tiene efecto retroactivo, por lo cual esta modificación aprobada por el Congreso recién se aplica después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Tras referir que no hay nada que justifique la aprobación de una modificación de este tipo, remarcó, no obstante, que corresponderá esperar lo que finalmente analice el Tribunal Constitucional, cuando la demanda llegue a sus manos.

“No puedo adelantar lo que el TC va a definir, se requieren cinco votos a favor para declarar la inconstitucionalidad y recordemos que la composición del TC cambió el año pasado. No sé cómo va a resolver”, comentó Abad.

El último jueves, el pleno del Parlamento aprobó el proyecto de ley que dispone modificar el Reglamento del Congreso, en lo referente a la cuestión de confianza y la censura de ministros de Estado.

Plantea así que, en caso de la “crisis total del Gabinete”, ningún ministro saliente puede ser designado en el Consejo de Ministros siguiente.

Y de no suceder esto, es decir, si repiten ministros, entonces no se considera una crisis total y por lo tanto no aplica como una de las “dos posibilidades que tiene el presidente de la República de disolver el Parlamento”.

La norma generó una fuerte polémica entre quienes sostienen que el Congreso está modificando la Constitución a través del reglamento de una ley, y entre quienes consideran que esta norma llena un vacío legal existente sobre la denominada crisis total del Gabinete.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...