Argentina | Natalia Zaracho, primera cartonera diputada: “No podemos discutir la pobreza sin discutir la riqueza”

Este domingo Argentina llevará a cabo las elecciones legislativas en las que se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 54 bancas del Senado.

El oficialista Frente de Todos se enfrenta a un futuro incierto tras la dura derrota que sufrió en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En diálogo con NODAL, Natalia Zaracho, cartonera, feminista y referente del Frente Patria Grande -que nuclea a diversas organizaciones sociales-, afirmó que “hay mucha gente que está disconforme porque votó al Frente de Todos para transformar y no para administrar la crisis”. También sostuvo que “militamos para construir una victoria en las elecciones de noviembre porque no nos da lo mismo un gobierno nacional y popular que un gobierno de derecha”.

Zaracho será la primera cartonera en asumir como diputada nacional: “Vamos a construir poder popular y participación de todos los sectores, no solamente en la calle sino también en las urnas”.

Las PASO marcaron una dura derrota del oficialismo en comparación con las elecciones de 2019. ¿Cree que se podrá revertir esto en las legislativas del domingo?

Las PASO fueron muy claras. Hay mucha gente que está disconforme porque votó al Frente de Todos para transformar y no para administrar la crisis.

Se hizo una campaña de vacunación histórica, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde garantizamos y priorizamos la salud, pero con eso solo no alcanza. Necesitamos medidas concretas que tienen que ver con la posibilidad de planificar a largo plazo y saber qué va a pasar con los dos años de gobierno que quedan.

Los sectores populares y las mayorías necesitamos que se profundice y se retome el contrato electoral de 2019 que es empezar por los últimos y últimas. Militamos para construir una victoria en las elecciones de noviembre porque no nos da lo mismo un gobierno nacional y popular que un gobierno de derecha. Las consecuencias que tenemos hoy son fruto de los cuatro años de macrismo, que es algo que no debemos olvidar, y de la pandemia.

Argentina tiene más del 40% de la población en la pobreza. ¿Qué medidas cree que tiene que tomar el gobierno para hacer frente a esta crisis?

La gran parte de compañeros y compañeras que están por debajo de la pobreza no son números, son personas. Las vemos todos los días en las barreadas, en los comedores comunitarios o en los polos productivos pidiendo trabajo. Para afrontar esto, desde el Frente Patria Grande planteamos dos cosas. Por un lado, un salario básico universal que garantice un ingreso económico para que la gente no caiga, ya no en la pobreza, sino en la indigencia. En Argentina, las personas menores de 18 años están contenidas dentro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los mayores de 65 años están dentro de la jubilación. Pero hay un gran porcentaje de nuestra población que está en edad laboral y no tiene un ingreso. La mayoría trabaja en la economía popular no organizada. Por eso planteamos este salario básico universal.

Por otro lado, pedimos que se reconozca el trabajo de la economía popular. Justamente, está la discusión de convertir los planes sociales en trabajo. Nosotros no necesitamos eso porque ya lo convertimos en trabajo hace mucho tiempo con distintos productivos, los cartoneros, la rama de los productores textiles y los vendedores ambulantes. Lo que necesitamos es que el Estado acompañe ese proceso, garantizando derechos y mejoras salariales.

Hoy ya tenemos el Salario Social Complementario que hace que, por ejemplo, un cartonero que junta el material cobre $15.000 que complementa lo que junta y con eso puede llegar a tener mínimamente garantizada la canasta básica, tener una obra social y un monotributo social. Es importante tener esta discusión porque hay una exclusión del mercado laboral formal muy importante no solo acá sino en todo el mundo.

Ojalá que las empresas puedan dar trabajo pero, mientras tanto, necesitamos que el Estado acompañe a los compañeros y compañeras que ya tienen uno dentro de la economía popular. El peronismo tiene que entender que hoy nosotros somos los excluidos y excluidas del siglo XXI y que tiene que acompañar la lucha para que nos reconozcan de una vez por todas como trabajadores y trabajadoras.

En diciembre se va a convertir en la primera cartonera en ser diputada nacional, ¿Cuál es su agenda? ¿Qué significa para los sectores populares que una referenta llegue al Congreso?

Nuestro desafío es profundizar nuestra agenda de Tierra, Techo y Trabajo y creo que es muy importante la participación. Lo que mostró las PASO y lo que viene expresándose en la política hace mucho tiempo es la falta de participación. Necesitamos más trabajadores y trabajadoras en el Congreso y en los lugares de decisión para poder transformar. Nosotros somos parte del Frente de Todos, que es un espacio donde vamos a poder profundizar nuestra agenda, diciendo lo que falta y con propuestas claras. Esto es la representación porque nosotros sabemos qué necesitamos en las barriadas y cuáles son las políticas que requerimos con urgencia.

También trabajamos el Plan de Desarrollo Humano Integral que tiene cuatro ejes muy importantes: crear puestos de trabajo, urbanizar los barrios populares, crear nuevos lotes con servicios y desconcentrar las ciudades. Queremos que estas agendas urgentes de la economía popular y de los sectores populares se conviertan en una propuesta política. No queremos un lugar para calentar el asiento o un lugar individual, nosotros representamos un proyecto.

Estoy convencida que no tenemos que caer en la antipolítica, sino que tenemos que recuperar la política como una herramienta transformadora, que implica participación, propuestas y “estar”, hay que ponerle el cuerpo. También, creo que es desde abajo para arriba, no podemos discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Tenemos que discutir cómo se reparte la riqueza en nuestro país. Creo que Cristina (Fernández) fue muy clara: después de esta pandemia, los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres y, cuando se recupere la economía, no se la pueden quedar cuatro “vivos”.

Esas son las discusiones que tenemos que dar. El camino es con el Frente de Todos. No podemos equivocarnos y que vuelva el macrismo con otra cara en el 2023 porque eso va a ser un retroceso histórico para nuestro sector. Tenemos que militar con fuerza para construir una victoria en noviembre que nos de la mayoría en las dos cámaras para poder profundizar nuestras agendas y, después, militar el doble porque se vienen momentos difíciles. Tenemos que saber que lo que está del otro lado es peor, y frente a eso nosotros tenemos la posibilidad de dar la discusión y saber cuáles son las prioridades. Vamos a construir poder popular y participación de todos los sectores, no solamente en la calle sino también en las urnas.

