Argentina: Municipios y central sindical firman convenio para medir impacto inflacionario

En el marco de una Jornada de Trabajo, la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la Confederación General del Trabajo (CGT) firmaron un Convenio de Cooperación para generar indicadores que permitan determinar el impacto de las políticas económicas del gobierno nacional, en la economía familiar de la mayoría de los argentinos.

La Presidenta de la FAM e Intendenta de La Matanza Verónica Magario remarcó la importancia de este convenio y destacó que más importante es la decisión política de que Intendentes y representantes de los trabajadores caminen unidos para reconstruir trabajo digno y desarrollo para todas las ciudades.

“Lo que se viene sintiendo hace 18 meses, en la Argentina, es que cada vez el salario vale menos y cada vez accedemos a menos cosas. Hoy la baja del consumo de la leche y la carne es empezar a quebrar la nutrición en nuestros niños y adultos mayores. Es la base de la alimentación y nos está marcando que mañana tendremos los primeros nuevos desnutridos, dijo Magario.

“Esta realidad que se palpa en cada rinconcito de nuestras ciudades, tanto en el norte como en el sur, es lo que nos pone en autos a todos a defender el trabajo y el salario de los argentinos. Yo agradezco en nombre de todos los intendentes de la Argentina poder contar con este convenio, esta herramienta que nos va a dar la posibilidad de medir en cada una de nuestras ciudades lo que está pasando con nuestra población. Herramientas e indicadores que legitiman la realidad, y que lo que este Presidente está diciendo no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo en nuestras ciudades.

Que este sea la iniciación de una senda donde Intendentes y representantes de los trabajadores podamos construir juntos un camino donde el salario no siga depreciándose, las fábricas no sigan cerrándose y las economías de nuestras provincias no sigan cayendo. Estos convenios son importantes pero más importante aún es la decisión política de construir un camino juntos para que los trabajadores vivan dignamente y nuestras ciudades se desarrollen con trabajo para todos los argentinos”, concluyó la Presidenta de FAM.

A Azopardo 802, sede de la Central Obrera, llegaron Intendentes de distintos puntos del país como Walter Vuoto (Ushuaia-Tierra del Fuego), Andrés Vallone (Juana Koslay-San Luis), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas-Bs. Aires), Alberto Descalzo (Ituzaingó- Bs. Aires), Juan Mosqueda (Lapachito-Chaco), Mario Merlo (Villa Mercedes-San Luis), Santiago Magiotti (Navarro-Bs Aires), entre otros jefes comunales

También se dieron cita dirigentes políticos y gremiales como Victor Santa Maria, Presidente del PJ porteño y organizador del encuentro, Omar Plaini Secretario Gral. Canillitas, Juan Matteo Secretario Ejecutivo FAM y Francisco Cafiero, dirigente PJ Capital, entre otros.

En representación de los dirigentes gremiales Hector Daer, uno de los Secretarios Generales de la CGT, remarcó el compromiso de Verónica Magario con los trabajadores y expresó “Agradecemos que podamos tener este avance entre estas instituciones democráticas por excelencia, que podamos intercambiar toda la información para desentrañar la frialdad de los números, que le pegan mucho más a los que menos tienen y menos ganan, que a los que más tienen y más ganan”

Además fueron expositores de la jornada Nicolás Trotta, Rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo; Fernando Barrera, Director del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria y dirigente de UPCN; Paula Español, Directora de la Consultora RADAR y Víctor Santa María, Secretario de Estadística, Registro y Defensa al Consumidor de la CGT que brindaron un acabado panorama sobre el impacto socioeconómico en los trabajadores, de la suba generalizada de precios.

Entre algunos datos surge que la política de importaciones del gobierno nacional no solo no baja los precios en un supuesto marco de competencia, sino que destruye las fuentes de trabajo. Además se estipuló que una familia tipo, en la Ciudad de Buenos Aires, necesita más de 1000 pesos por día, 32000 pesos por mes, para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, alimentos y servicios.

(Fuente: Nodal)

Me gusta: Me gusta Cargando...