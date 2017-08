Argentina: marchan en varias ciudades por la desaparición de un joven tras represión a mapuches

Exigen la “aparición con vida” de Santiago Maldonado

A horas de que se cumpla una semana de la desaparición de Santiago Maldonado, su familia, amigos y organizaciones de izquierda reclamaron justicia y su “aparición con vida” en las puertas del Congreso Nacional. “Exijo a Macri que aparezca y se informe de la situación, porque hace seis días que está desaparecido de manera forzada y quiero saber su paradero”, dijo Germán, uno de los hermanos de Santiago, quien adelantó que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ya está interviniendo en el caso.

Organismos de Derechos Humanos y partidos políticos se autoconvocaron en diferentes puntos de Neuquén, La Plata y Bariloche, entre otras ciudades con la misma consigna: que aparezca Santiago y se aclare qué fue lo que ocurrió durante todo este tiempo. El acto más importante se realizó en la Plaza de los Dos Congresos que contó con la participación de miles de personas. Al finalizar el encuentro, un grupo de encapuchados que no participaba de la movilización provocó algunos destrozos.

Más temprano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich había asegurado en Radio La Red que tanto el juez Guido Otranto como Gendarmería, no tenían indicios de que Maldonado haya sido detenido por esa fuerza. Incluso, negaron que haya estado en Cushamen, Chubut, donde se desató la represión contra la comunidad Pu Lof.

“Que investiguen. Nosotros no estamos mintiendo. Lo que menos hacen es ayudar a la gente. Esta es una democracia sarcástica, empañada por este tipo de cosas. Nos dicen que van a resolver nuestros problemas pero es mentira, ellos están sólo para enriquecerse y alimentar sus egos”, lanzó el hermano de Santiago.

Germán se quejó de que ningún funcionario se haya acercado a la familia para interiorizarse del caso. “No tuvimos ninguna conversación con nadie. Nadie fue a abrazar a mi mamá que está desesperada llorando”, sostuvo.

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien asiste a Milagro Sala y es fundadora de la Sociedad de Abogados de Derecho Indígena, estuvo presente en el Congreso y en diálogo con la prensa puntualizó: “Tres testigos de la comunidad vieron cómo un gendarme le dio la voz de alto y le dijo a un muchacho que estaba detenido. Inmediatamente después vieron a un grupo de gendarmes golpeando y tirando en el piso a un joven. También vieron ingresar al territorio a una camioneta blanca de Gendarmería con una guarda de color verde y blanca. Entre seis y ocho gendarmes, hicieron una fila, abrieron las puertas de atrás de la camioneta. Ingresaron algo y salieron para la Ruta 40 camino a Esquel. Eso fue a las 13:00”.

Gómez Alcorta agregó que “unas cinco o seis horas después se fue Gendarmería del territorio. Al instante se reagruparon todos los miembros de la Comunidad y detectaron que faltaba Santiago. Hicieron un rastrillaje que terminó a las 4:00 de la madrugada siguiente y no lo encontraron. Me llamaron esa misma noche porque no sabían el apellido Santiago, porque él no era un militante. Cuando pudimos saber su nombre el miércoles presentamos un hábeas corpus”.

La abogada destacó que ya hay tres hábeas corpus presentados en la justicia federal de Esquel en los que se investiga “la desaparición forzada de persona en manos de Gendarmería. Es falso lo que dijo Patricia Bullrich. El sábado se hizo un operativo de rastrillaje que ingresó a la comunidad que llevó varias horas. Fue realizado por Prefectura a pedido del juez Otranto porque no puede intervenir Gendarmería ni ninguna de las fuerzas locales porque se las considera que pueden ser responsables de la desaparición de Santiago”.

Además, Gómez Alcorta precisó que el abogado oficial que tomó el caso, Fernando Machado, tiene serios indicios de que el muchacho fue secuestrado por Gendarmería. “Se corroboró el relato de los miembros de la comunidad. Vio huellas de todos los gendarmes que habían ingresado, especialmente en la zona donde habían golpeado a este joven se encontró una boina que en principio pertenecía a Santiago. También se encontraron huellas de un móvil, tal como lo describieron”, insistió la abogada quien recordó que al mando de la represión en la zona estaba el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti.

