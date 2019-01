La joven incentiva a las mujeres a dejar de lado la etiqueta masculina que tiene la ingeniería y a perseguir sus pasiones.

A los 22 años, Laura Cruz sería la primera salteña en egresar como ingeniera nuclear el año que viene. Vivió su infancia en el barrio Miguel Ortiz, hizo la primaria en la escuela San Francisco y la secundaria en el Padre Tommassini. Ingresó en la UNSa, donde comenzó sus estudios en ingeniería y terminó en el Instituto Balseiro, en Bariloche, donde se especializaría en ingeniería nuclear.

Laura Cruz se convertirá en la primera mujer de Salta en graduarse como ingeniera nuclear, una carrera a la que acuden pocos estudiantes y generalmente está asociada con el mundo laboral masculino. Demoliendo estereotipos e inspirando a más jóvenes como ella, Laura se recibirá el próximo año en el Instituto Balseiro.

“Fue una dura lucha” consigo misma para tratar de “vencer impedimentos” que se ponía, dijo la joven de 22 años en una entrevista radial para Cadena 3. Aseguró además que su logro provine de “muchas horas de estudio, tiempo y empeño”.

“Mi mamá es policía y mi papá guardiacárcel. Siempre me apoyaron en lo que quería. Pude reforzar el estudio de las materias duras con talleres”, contó Laura, quien, en la adolescencia, fue una de las estudiantes del reconocido taller de Física de Daniel Córdoba, “el profe” que lleva entre sus logros la inclusión de decenas de salteños en el Balseiro, gracias a su motivación y enseñanza apasionada.

“Fue tiempo, empeño y confianza. No rendirme aunque me vaya mal y seguir metiéndole, así lograr las cosas. Estudiaba Ingeniería Química y hubo una parte que nos dieron centrales nucleares. Me llevó a indagar y dije ‘quiero hacer esto, voy a hacer todo lo posible’”, recordó.

A un paso de recibirse, Laura dijo: “por suerte tengo muchas ofertas laborales”. Aunque aún no decidió si hacer una Maestría en Medicina Nuclear o una especialidad en Radioisótopos.

Por último, dio un mensaje a los chicos interesados en estas carreras: “Si quieren hacer ciencias las van a disfrutar. No se fijen en ganar mucho, tienen que tener vocación, les va a gustar mucho el proceso de aprendizaje”.

(Fuente: Nodal)

