Argentina fue por Josep Guardiola, pero el resultado fue inesperado

El DT español gana 18 millones de euros al año, cifra fuera del alcance para la AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, informó que indagaron por la situación del español Josep Guardiola pero es muy complicado, por el alto costo que implica, ponerlo como técnico de la selección argentina. El directivo indicó que para diciembre ya debe estar el nuevo entrenador.

“Preguntamos por Guardiola pero era muy difícil. Para diciembre tendremos al DT que conduzca al nuevo proyecto de las selecciones. Vale la pena tomarse el tiempo necesario. Si pensamos seriamente en la refundación de la selección, tenemos que arrancar de cero. Y esto nos va a llevar un tiempo, no podemos enfocarnos sólo en ganar la Copa América”, dijo Tapia.

Según el diario ‘The Mirror’, Josep Guardiola percibe un sueldo anual de 18 millones de euros en el Manchester City y que la dirigencia inglesa le propone 23 millones de euros por temporada para que amplié su vínculo.

En la actualidad el Pep es uno de los técnicos mejores pagados del mundo solo es superado por José Mourinho, quien gana cerca a los 20 millones de euros al año.

En otro momento, Tapia habló de la experiencia en trabajar con Jorge Sampaoli, quien dejó Sevilla de España para dirigir a la “Albiceleste”, pero que no pudo plasmar un estilo de juego que los llevo a ser eliminados en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

“No me arrepiento de haber contratado a Sampaoli; cuando lo fuimos a buscar no lo discutía nadie y hoy, con el diario del lunes, es muy fácil caerle a él con la responsabilidad. Fuimos a buscar la identidad que tienen sus equipos y en Argentina no lo pudimos ver”, finalizó.

Técnico interinos

La dupla de entrenadores formada por Lionel Scaloni y Pablo Aimar conducirá en forma interina a la selección de fútbol de Argentina hasta diciembre, mientras se busca al reemplazante del desplazado Sampaoli

Los interinos están actualmente al frente del seleccionado Sub-20 que compite en el torneo español de L’Alcudia, con sendas victorias ante Venezuela (4-0) y Murcia (2-0).

“Buscamos un proyecto más que nada. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para elegir bien”, precisó Tapia.

Argentina debe jugar frente a Guatemala el 7 de setiembre en Los Ángeles y contra Colombia el 11 de ese mes en Nueva York. Hay otras fechas FIFA en octubre y noviembre pero sin partidos confirmados para Argentina.

