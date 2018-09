Con Colombia como país invitado, comienza la 13° edición del Festival de cine Latinoamericano de La Plata – FESAALP. La ciudad es la capital de la provincia de Buenos Aires, el estado más importante de Argentina.

Desde el 22 de septiembre y durante una semana completa, el FESAALP contará con más de 150 películas, en 8 días y 5 sedes. Todas las proyecciones son con entrada libre y gratuita.

Según las declaraciones de los organizadores, la programación de esta edición está atravesada por cierto espíritu del presente en Argentina: lucha, resistencia, cooperativismo y feminismo. “Porque somos hijos hijas e hijes de nuestro tiempo, porque el cine es parte del testimonio de estas historias; y porque creemos firmemente que la cultura es parte de la lucha política, es que aquí estamos defendiendo en cada espacio el cine nacional y latinoamericano que queremos y que reivindicamos”, definen como declaración de principios quienes hacen el FESAALP.

El Festival contará con películas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La muestra se organiza alrededor de competencias oficiales (de largometrajes y cortometrajes) y varias secciones paralelas, entre las que se destacan Cine y DDHH y el Foco Colombia. La primera visibiliza las problemáticas comunes en la región alrededor de dos ejes: géneros y pueblos indígenas. Colombia, por su parte, trae gran parte de las obras más importantes de los últimos 50 años de la producción de ese país, entre ellas ¿Qué es la democracia?, Agarrando pueblo, Rodrigo D: No Futuro, La estrategia del caracol y Los viajes del viento.

La Competencia de Largometrajes está compuesta por 16 películas, muchas de ellas realmente imperdibles: Robar a Rodin, La Directiva (Chile); Los Gigantes no existen (Guatemala); Jonas y el circo sin carpa, Azougue Nazaré (Brasil); El Vigilante (México); Los Buscadores (Paraguay); Yo no me llamó Rubén Blades (Panamá);Wiñaypacha (Perú); Averno (Bolivia) y Contrapelota, La educación del Rey, Los Corroboradores, El Espanto, Soy lo que quise ser y El Motoarrebatador (Argentina).

El FESAALP, como toda la cultura platense, tiene un importante vínculo con el rock, una estética que permea todas las expresiones de La Plata y que ha dado grandes artistas icónicos de Argentina, como Carlos “El indio” Solari y los Redonditos de Ricota. Por ello el Festival tiene dos secciones que ya son parte de su tradición: A todo volumen, que presenta tres películas que dan cuenta del rock platense; y la Competencia de Videoclips, de la que participan cortometrajes de Argentina, Brasil y Chile.

La Plata Filma

A favor de crear un espacio que ayude a presentar a los espectadores la producción local, que es muy vasta y no siempre trasciende al resto del país, y mucho menos de la región, el FESAALP dedica desde sus comienzos un espacio importante a los cineastas platenses. Por eso serán 41 producciones de la ciudad se presentan en el Festival. La Plata continúa formando grandes camadas de estudiantes y realizadores. La sección es Competitiva y está dividida en Cortometrajes y Largometrajes.

La Competencia de Largometrajes está conformada La sombra en la ventana, Consejos para seguir bailando, Ubicuidad, A lo mejor tienen diferencias irreconciliables que el gran público no conoce, Temporada, La Muralla Criolla, A Pedal y Ríos de la Patria Grande.

La Competencia de Cortometrajes La Plata Filma, está conformada por RAP Resistencia Arte Poder, Pipí, Las flores son para los muertos, Tire Cartón, Lo que yo viví, La Disyuntiva, La única manera, Late, A.M.O.R. Ante mucho odio revolución, La Niebla, Alas de Metal – El Virus, No hay extraños, Killa, Los 7 perdones Capitales: el futuro, El mismo sol y Desde Lejos.

Fuera de Competencia, se podrán ver La Frecuencia Kirlian, La unidad de los pájaros, No me Olviden

Aullidos

El cine de terror es una de los más visitados tanto por el público platense como por sus jóvenes cineastas. Por eso el Festival apuesta a mantener y hacer crecer esta sección. En esta 13° edición la Competencia de Aullidos está integrada por 6 películas: Culto al Terror, Clementina, Aterrados (Argentina); A mata negra (Brasil); México Bárbaro II y Mis demonios nunca juraron soledad (México).

Noches Especiales

Otra sección clásica dentro del Festival, las Noches Especiales tendrán la presencia de Yo, Sandro – la película, Años Luz, Pabellón 4, Ata tu arado a una estrella y Golondrinas, historia de una zamba (Argentina); Cubanas. Mujeres en Revolución (Cuba); Abrindo as janelas do tempo (Brasil) y un Homenaje a La Hora de los hornos, con una versión restaurada, por su 50° aniversario.

Entradas, información y programación completa

Las entradas a todas las proyecciones y actividades son con entrada libre y gratuita. Para más información pueden ingresar a la web oficial: www.fesaalp.com

Por Redacción Nodal Cultura