Apurímac: intensifican campaña de regularización de armas en zonas de caza furtiva

En esta región circulan más de 600 armas de caza con licencia vencida.

Como parte de la campaña “Regulariza tu arma”, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) realizó un operativo de prevención y sensibilización en diversas zonas de caza furtiva de la provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac.

Según diversas autoridades, en las zonas altas de esta provincia la caza furtiva con armas ilegales (sin licencia) e irregulares (con licencia vencida) se ha incrementado. Por tal motivo, la Sucamec desplegó, el último 21 de marzo, los mensajes de la campaña “Regulariza tu arma” a través de charlas informativas a las autoridades y afiches preventivos, los cuales se colocaron en los distritos de Andarapa, Chiara, Huacanrama, Huayana, Pachuca y Andahuaylas.

Además, el personal de la Sucamec se reunió con representantes del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Defensoría del Pueblo y otras autoridades locales con el fin de unificar esfuerzos para luchar contra esta práctica. Según información oficial, en la región Apurímac circulan un total de 668 armas de caza con la licencia vencida.

A través de la campaña “Regulariza tu arma”, la Sucamec ha dado plazo hasta el próximo 19 de julio para que las personas que posean armas con licencia vencida puedan internar voluntariamente sus armas a fin de iniciar el trámite de regularización. Luego de esta acción los usuarios pueden tramitar una licencia inicial, transferir el arma a otro usuario o entregarla definitivamente.

La Sucamec reiteró que mantener, portar o usar un arma de fuego sin la respectiva autorización va en contra de la legalidad y genera inseguridad para todos los ciudadanos.

Por todo ello se ha establecido una serie de garantías y facilidades para que los usuarios con licencia cancelada puedan depositar sus armas de manera voluntaria, de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m., acercándose a sus instalaciones a nivel nacional. No es indispensable que el propio titular interne el arma, puede hacerlo un familiar. Además, no existen multas o costos para este trámite, precisó.

Asimismo, se pone a disposición de los usuarios todas sus plataformas de comunicación: vía telefónica al (01) 412-0020, redes sociales y módulos en las ventanillas para atender, orientar y brindar mayor información sobre este proceso.

(Fuente: Andina)

