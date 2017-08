Aprueban número de comisiones ordinarias y comisión permanente

La primera sesión del Pleno del Congreso, correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2017-2018, se inició a las 15:28 horas de hoy jueves 3. La Representación Nacional será presidida durante todo este año legislativo por el congresista de Fuerza Popular (FP) Luis Galarreta Velarde.

La reunión plenaria fue iniciada con el quórum de reglamento. En primer término se guardó un minuto de silencio en memoria de dos miembros del ejército caídos en una emboscada narcoterrorista en Llochegua, en la zona del VRAEM.

Uno de los temas centrales fue aprobar la propuesta del Cuadro de Comisiones, y el número de sus respectivos integrantes, las cuales funcionarán en el presente año parlamentario.

En ese sentido el Pleno aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2017 – 2018, tomando como base el acuerdo previo de la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo. La aprobación fue 82 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.

Las comisiones de Ciencia, Comercio Exterior, Cultura, Defensa del Consumidor, Inclusión Social, Mujer, Producción, Pueblos Andinos, Salud, Trabajo, Transportes y Vivienda contarán con 15 integrantes.

De igual manera, con 16 integrantes se conformarán las comisiones Agraria, Constitución, Defensa Nacional, Economía, Educación, Energía y Minas, Fiscalización, Justicia y Relaciones Exteriores.

Con 22 integrantes quedan las comisiones de Descentralización y Presupuesto. Respecto a la Comisión de Inteligencia se elige por todo el Periodo Parlamentario 2016-2021, según el artículo 34 del Reglamento del Congreso.

En el debate, el primero en intervenir fue el congresista Alberto Quintanilla (NA), quien se mostró en contra de los integrantes de algunas comisione. “Los diez congresistas del bloque Nuevo Perú no nos han considerado y han reducido no en base a un cálculo de los 130 congresista sino a un número menor de congresistas. No estamos de acuerdo con esta reducción”, expresó.

Por su parte, el tercer vice presidente Mauricio Mulder, se mostró en contra de la propuesta planteada por los integrantes de la bancada del bloque Nuevo Perú, grupo que se separó del Frente Amplio (FA) por discrepancias internas. “No tiene sentido que el congresista Quintanilla intente proponer una cuestión previa en busca de una equidad que el reglamento no lo permite, es absolutamente improcedente”, señaló.

En tanto, Marisa Glave (NA), aclaró que su intención de su grupo político no es generar gastos al Congreso. “En ningún momento queremos que se genere un gasto adicional en el Congreso. Se está violando nuestro derecho para pertenecer a comisiones que nos corresponde como legisladores elegidos por el voto popular. Tenemos derecho a tener iniciativas legislativas, voz en el Pleno, voz en las comisiones”, sostuvo.

Comisión Permanente

El Pleno también aprobó con 87 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, el número de integrantes de la Comisión Permanente que suma un total de 22 legisladores de las diferentes bancadas.

Por su parte, el congresista Javier Velásquez Quesquén, aclaro que los legisladores que se retiren de una bancada, sí pueden participar en la Comisión Permanente y de las Camisones Ordinarias.

Previamente, el Pleno rechazó, por unanimidad, la cuestión previa planteada por el congresista Alberto Quintanilla, para que la conformación del número de integrantes de la Comisión Permanente se base en la proporcionalidad de los 130 congresistas.

De igual manera, la Representación Nacional, aprobó por 85 votos a favor, cero en contra y ocho abstenciones la conformación de la Comisión Especial encargada de seleccionar a un miembro del Tribunal Constitucional que estará integrada por los portavoces titulares de los grupos parlamentarios y presidida por el presidente del Congreso en calidad de miembro supernumerario.

Esta Comisión Especial estará presidida por el titular del Parlamento, Luis Galarreta Velarde; por Fuerza Popular el congresista Daniel Salaverry Villa; por Peruanos Por el Kambio, Vicente Zeballos Salinas; por Frente Amplio, Wilbert Rozas Beltrán; por Alianza para el Progreso, César Villanueva Arévalo; por la Célula Parlamentaria Aprista, Jorge Del Castillo; y por el grupo parlamentario Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde.

De otro lado, con 78 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones, el Pleno aprobó el proyecto de Resolución Legislativa que propone modificar el anexo de la Resolución Legislativa 30531, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2017, en el extremo de adicionar una actividad correspondiente al mes de Agosto de 2017.

Me gusta: Me gusta Cargando...