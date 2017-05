Comisión de Justicia aprueba modificar artículo de apología al terrorismo (VIDEO)

Esta tarde, la Comisión de Justicia del Congreso de la República votó a favor del texto sustitutorio de la ley que modifica el artículo 316 referido al delito de apología al terrorismo, presentado por el congresista de Fuerza Popular Octavio Salazar.

Durante el debate, Salazar afirmó que grupos como el MOVADEF o el FUDEPP continuarán con el adoctriminamiento a jóvenes y niños y que por tal motivo, el Congreso debe fijar una posición firme sobre el delito de apología. Además, indicó a los presentes que el mañana se recuerda la actuación que tuvo Sendero Luminoso en el pueblo ayacuchano de Chuschi.

“Necesitamos renovar ese sentimiento de no permitir que estos criminales estén caminando y pensando que pueden realizar estas luchas. Nosotros siempre diremos: terrorismo nunca más”, enfatizó el parlamentario, quien señala en su proyecto de ley que la pena por apología será no menor de cuatro años ni mayor de seis años. En el caso de que la exaltación o enaltecimiento se haga mediante libros o imágenes destinadas a la enseñanza, la pena puede llegar a ser no menor de ocho años ni mayor de quince años.

Por su parte, el congresista Carlos Tubino afirmó que el aporte del Congreso de la República es importante para velar por todos los peruanos.

“Quienes pintamos canas y hemos vivido en la década del setenta, hemos visto la apología que se hacía en esos años y no se hicieron las cosas como corresponden. El resultado fue que el Perú se tiñó de sangre”, señaló el parlamentario.

Finalmente, el presidente de la comisión, Salvador Heresi, llamó a votación y el proyecto fue aprobado por la mayoría de miembros del grupo. Cabe señalar que el congresista del Frente Amplio, Zacarías Lapa, votó en contra de la iniciativa.

Me gusta: Me gusta Cargando...