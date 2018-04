Varias son las novedades que veremos en las próximas elecciones para elegir alcaldes y gobernadores en todo el país.

Mientras en Lima se perfilan como candidatos muchos rostros conocidos, en provincias aparecen personajes nuevos como candidatos aunque pertenecientes a los grupos políticos locales que como se recuerda ganaron abrumadoramente las anteriores elecciones.

Esto sucedió debido a la crisis política e institucional que atravesaban y atraviesan los partidos tradicionales desde años atrás.

Ante este panorama que los evidenciaba la orfandad de dirigentes locales en el interior del país, los actuales congresistas no tuvieron mejor idea que eliminar la ley que permitía la participación de las organizaciones provinciales y distritales de la contienda electoral de 2018.

En ese sentido Mauricio Mulder hace aproximadamente un mes había asegurado que el Apra no presentaría candidato propio para la alcaldía de Lima. “Vamos a participar solo en el norte del país, en Lima, no”, señaló.

Mulder señaló que el partido Aprista viene experimentando un momento dramático y complejo. También admitió que actualmente enfrentan fricciones dentro de esa organización política.

Pero los problemas nunca vienen solos. Hace pocos días el Jurado Nacional de Elecciones publicó una resolución que anulaba la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional y la Dirección Nacional de Política del Partido Aprista Peruano, debido a que el proceso interno en que fueron elegidos sus miembros no se efectuó dentro de los parámetros establecidos.

Para que no queden dudas el JNE subrayó que en el proceso partidario interno se eligieron miembros de los tribunales regionales electorales a ciudadanos que en ese momento (julio de 2017) no eran afiliados al partido y que además no se respetó la cuota de género de al menos 30 por ciento de mujeres en las listas de candidatos, pues de 55 postulantes solo había 12 mujeres y que de ese modo se incumplió la Ley de Partidos Políticos.

Ante esta situación el congresista Mauricio Mulder que resultó elegido como presidente de la Comisión Política del Apra ha manifestado que se ha convocado a nueva elecciones internas pero con los mismos candidatos de las mismas bases (¿?).

Sin embargo el 11 de marzo de este año, el Tribunal Nacional Electoral del Apra publicó una adenda a la Directiva 001-2018-TNE-PAP donde señala que se procederá de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas.

Además, precisa que la inscripción tienen los siguientes aportes: para gobernadores 1000 y consejeros 500; alcaldes y regidores provinciales 1000 y rurales 100.

Hay que señalar que este comunicado del Tribunal Nacional Electoral del Apra fue debido a la publicación que días antes hizo Ruillman Flores Portugal a través de la Red Digital de Periodistas Apristas donde denunciaba que se estaba cobrando $ 4500 por inscripción de candidatos.

