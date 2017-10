APP: Es precipitado negar o adelantar facultades sin antes conocer propuesta

Bancada tiene puertas abiertas al diálogo, afirma congresista Richard Acuña

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Richard Acuña, dijo que es precipitado hablar de negarse o aceptar la delegación de facultades que tiene previsto solicitar el Ejecutivo sin antes conocer el contenido de la propuesta.

Según explicó a la Agencia Andina, su bancada parlamentaria tiene las puertas abiertas para dialogar sobre el tema con la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, y en función a ello evaluar y adoptar una posición.

“Hay que escuchar con responsabilidad y, dependiendo de la comunicación, tomaremos la decisión de si otorgamos o no, sería precipitado hablar de si damos o no las facultades cuando aún no sabemos de qué tratan”, dijo.

El legislador recordó que APP votó a favor de entregar facultades al Ejecutivo en una primera oportunidad y corresponde saber con exactitud qué tan necesario es lo que tienen previsto solicitar en esta segunda ocasión.

“Tenemos las puertas abiertas al diálogo, eso no significa que vayamos a dar las facultades, primero analizaremos”, añadió.

Acuña expresó su confianza en que esta semana se coordinará la reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Esperamos que en la reunión no solo se hable de la solicitud de facultades sino también de la oportunidad que tiene el Congreso y el Ejecutivo para seguir trabajando de la mano”, comentó el parlamentario.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...