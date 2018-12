Apoyo total a congresistas denunciantes de acoso

Los congresistas Alberto de Belaunde (NoA) y Úrsula Letona, expresaron su total respaldo a las denunciantes de sus colegas Paloma Noceda y Tamar Arimborgo, quienes denunciaron haber sufrido acoso en diferentes ocasiones y por otros parlamentarios.

De Belaunde comentó, respecto a estas denuncias conocidas últimamente: “agradezco, reconozco y apoyo a las congresistas que están denunciando estas situaciones. Respeto y apoyo su derecho a contar su historia en los términos que ellas decidan contarla. Les creo, porque es lo que corresponde como congresista y ser humano. Espero poder conversar con ellas, colaboraré en lo que sea pertinente en un esfuerzo que tiene que ser colectivo que es asegurar que el Congreso de la República sea un espacio seguro para todas las mujeres, sean congresistas, asesoras, trabajadoras administrativas; toda mujer que trabaja en el Congreso o cualquier espacio en el país tiene que ser seguro y libre de acoso”.

“Estoy a disposición de las colegas, dispuesto a ayudarlas en el camino que ellas decidan tomar, es muy importante que al ser su historia, ellas sean las protagonistas y nos comprometemos con respeto y prudencia. Es importante que cada mujer decida qué hace con su historia. Mi punto de vista particular es que compartan sus historias para lograr cambios”, comentó.

Por su parte, la legisladora Ursula Letona (FP), dijo que dichas denuncias (las de Paloma Noceda y Tamar Arimborgo) le parecieron un hecho muy grave pero considera que nunca es tarde para denunciar y exigir la máxima sanción a los responsables. Esta revelación pueda ser motivo de una investigación muy célere, vamos a tener la verdad al final del camino, dijo.

Indicó que estos hechos no pueden ni siquiera pretender minimizarse. “Son gravísimos. En mi condición de mujer y madre no puedo más que rechazarlos. A mí felizmente no me ha tocado enfrentar una situación similar pero creo que lo mejor es hablarlo, denunciarlo, conversarlo; el halo de impunidad es lo que puede generar estos hechos”, agregó.

Letona dejó en claro que si hubiera casos similares en el personal del Congreso, animo a las mujeres a denunciarlo. “Van a tener todo el apoyo de las mujeres congresistas y de los congresistas en general”, comentó.

Me gusta: Me gusta Cargando...