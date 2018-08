Aparecen más audios entre Hinostroza y Camayo sobre coordinaciones para el mundial

Un nuevo audio entre César Hinostroza y el detenido empresario Antonio Camayo muestra el interés del suspendido juez supremo por asistir a tres sedes del mundial Rusia 20018.

En el audio, difundido por Canal N, corresponde al 24 de marzo. Hinostroza le cuenta al empresario que lo estaba llamando su agencia de viajes para que responda si iba a viajar.

“Toñito, no quiero quitarte tiempo hermano. Quiero un favor, escúchame. Ese día que conversamos con el “gordito”, comimos chifa en tu casa, le pedí un favor pues para ver si, de allá, para las tres sedes…para poder viajar en avión, ¿te acuerdas?”, le dice Hinostroza.

Su interlocutor responde afirmativamente y se produce el siguiente diálogo:

-César Hinostroza: Y yo quería decirte que ya me están llamando de la agencia de viajes, no sé si contestar. Les digo que sí, ¿no?

-Antonio Camayo: Sí, no hay problema, sí.

-César Hinostroza: Ya hermanito, perfecto. Entonces yo lo voy a pagar y le llevo el documento, ¿ya?

-AC: Ya, perfecto.

-CH: Ya hermanito, entonces vas a ir a Tarma me han dicho…

-AC: Sí, jueves, viernes…

-CH: Nos vamos pues, ¿ya?

-AC: Ya pe’

-CH: Listo, quedamos

-AC: Ya listo

-CH: Fuerte abrazo

En el audio difundido ayer por El Comercio, del 8 de marzo, se escucha también a Hinostroza preguntar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, cuándo le entregaría en físico los tiquets.

El diálogo se produjo después de que César Hinostroza llama por teléfono a Antonio Camayo para preguntar por el “gordito” y éste le dice que están juntos. Inmediatamente después le comunica con Edwin Oviedo.

Oviedo, en declaraciones pasadas, negó haber invitado a César Hinostroza al mundial Rusia 2018.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...