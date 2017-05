AP en contra de reelección de alcaldes y gobernadores

Lima.- El Grupo Parlamentario Acción Popular, demanda volver a la política seria, con una visión de largo plazo, ajena a la visión reducida de la coyuntura y a los apetitos de quienes actúan en función a intereses políticos partidarios.

Acción Popular es un partido con amplia trayectoria democrática, que siempre ha respetado y valorado las instituciones y que además, como promotor de los cabildos abiertos, ha sido siempre un partido municipalista.

La consolidación de la democracia, pasa por afianzar el sistema de partidos. En los últimos lustros, el país ha sido testigo del surgimiento de movimientos políticos coyunturales, que aparecieron con objetivos electoreros y sin plantear proyectos serios en beneficio de la sociedad. Tanto los gobiernos locales como los regionales, han experimentado procesos lamentables de corrupción, generando “cleptocracias” con plataformas orientadas a lograr reelecciones indefinidas.

En este sentido, y considerando la importancia de la no reelección presidencial contemplada en la Constitución, es importante señalar que la propuesta de quienes promueven la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, con miras a las elecciones del año 2018, no sólo es un despropósito y un intento de premiar a autoridades que muchas de ellas han incurrido en actos de corrupción, sino que además sorprende que se comience a apresurar el debate con un interés claro de beneficiar a quienes en este momento no están habilitados para postular en las elecciones del próximo año, lo cual es un atentado a las reglas constitucionales que rigen la elección de gobernadores y alcaldes provinciales y distritales, que pretenden cambiar en un poco más de dos años, sin que ni siquiera se haya ejecutado la no reelección de estas autoridades que establece la Constitución sólo desde el año 2015.

