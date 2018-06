Ministro de Vivienda afirma que precios de carburantes bajarán próximamente tras caída del petróleo en el exterior

Por Christian Ninahuanca

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, señaló hoy que la subida del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles más contaminantes no registró ningún impacto en los precios del sector construcción en mayo pasado.

“Los índices no reflejan ningún impacto (en el sector construcción), no hubo nada, así que tranquilos que el piso está parejo”, manifestó Javier Piqué a la Agencia Andina, durante la inauguración de la Feria Online “3 Días de Locura Inmobiliaria”.

Sostuvo que quizás hay falta de información sobre el impacto de estas medidas, pero según los números oficiales no hubo inflación en mayo arrastrada por el alza del ISC.

“Esta medida no ha afectado al Índice de Precios al Consumidor porque solo se incrementó 0.02% en mayo, o sea, casi nada. El impacto que mucha gente se esperaba no ha sido tal, el alza de alguna de las tasas no ha tenido influencia importante”, dijo.

Caída del petróleo

El ministro consideró que cuando se traslade la baja de la cotización internacional del petróleo a los distribuidores locales, que se produjo esta semana, entonces los precios de las gasolinas deberían regresar a su nivel anterior.

“Con esa baja del petróleo, los combustibles retomarán su nivel normal y las personas entenderán que no habrá subida de precios”, manifestó.

Año electoral y protestas

Por otro lado, Javier Piqué comentó que las protestas se generan porque estamos en un año electoral y hay algunas personas que las generan diciéndole a la gente que pasarán algunas cosas.

“Estamos creciendo fuertemente, el país tendrá más posibilidades por la subida de los precios de las materias primas y también porque el Estado ha efectuado una inyección de 6,000 millones de soles en los gobiernos regionales para impulsar la inversión y generar trabajo a través de las pequeñas obras con el objetivo de empezar a mover la economía”, dijo.

