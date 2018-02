Anatomìa según Grey celebra episodio número 300

Con emociones y nostalgia

Como una montaña rusa emocional ha sido descrito el episodio 300 de la serie Anatomía Según Grey que se estrenará el próximo lunes 19 de febrero. La icónica serie de médicos, creada por Shonda Rhymes, ha sido un éxito total desde su estreno en 2005 y para esta celebración promete sorpresas y lágrimas entre sus más fieles seguidores.

El séptimo capítulo de la décimo cuarta temporada de Anatomía Según Grey se titula Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story (Quién vive, quién muere, quién cuenta tú historia) y coincide con el episodio 300 de la serie, todo un acontecimiento dentro de la televisión internacional porque muy pocos seriados logran ese récord.

Los fans de Anatomía Según Grey deben preparar sus pañuelos para el episodio 300, ya que un grupo de residentes del Seattle Presbyterian sufren un accidente y son llevados al Grey Sloan Memorial Hospital, donde la misma Meredith Grey (Ellen Pompeo) y sus compañeros los atenderán.

Las emociones estarán a flor de piel cuando descubran que los nuevos pacientes tienen un impresionante parecido a los personajes de George O’Malley (T. R. Knight) y Cristina Yang (Sandra Oh). Entre los compañeros de los heridos, también se encuentra una “doble” de doctora Izzie Stevens (Katherine Heigl), lo que se traduce en recuerdos y una marcada nostalgia del elenco original.

Meredith está postulada al premio Harper Avery, la máxima distinción a la que un médico de Anatomía Según Grey puede aspirar. Sin embargo, por cumplir sus funciones en medio de la agitación y la emergencia que se vive en el Grey Sloan Memorial, la doctora favorita de la televisión, no podrá asistir a la entrega del galardón.

El episodio 300 de Anatomía Según Grey y todas sus sorpresas serán emitidas por la señal de Canal Sony el lunes 19 de febrero a las 8:00 pm.

