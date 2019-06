Ana Patricia Rojo: “Me siento como en casa”

La actriz mexicana Ana Patricia Rojo llegó a Lima para realizar una serie de presentaciones en programas de televisión y radio con el fin de promocionar “Divinas”, la obra teatral que se presentará el viernes 19 de julio en dos únicas funciones 8 y 10:30 de la noche en el Centro Convenciones María Angola y sábado 20 de julio la ciudad de Arequipa en el Teatro Fénix a las 7 y 9:30 de la noche, respectivamente. Entradas en pre venta vía Teleticket de Wong y Metro.

“Me siento contenta del cariño que he recibido del público. Me sentí muy feliz en los espacios televisivos donde me han hecho sentir como en casa hasta me cantaron boleros, no sé cómo describir este momento , gracias por sus cariños, los recibo con emoción”, expresó la actriz.

Ana Patricia se presentó en el programa “En boca de todos”, donde fue jurado de la Mala Más Mala, teniendo como candidatas a Maju Mantilla, Romina Lozano y Tracy Freundt, quienes formaron parte de la divertida secuencia junto a Carloncho y Ricardo Rondón.

Luego estuvo como invitada en el programa “El cartel del humor” con Carlos Álvarez, quien imitó a Jaime Bayly, quien invitó a un cantante para interpretar un bolero además fue jurado de un divertido casting para que sean actores, que provocó más de una risa en la grabación de la secuencia que podrá verlo este sábado 29 de junio a las 8 pm en ATV.

Por otro lado, Ana Patricia anunció el estreno de “Divinas”, donde actuará junto a Gaby Spanic, Sonya Smith, Lupita Ferrer, Patricia Manterola, y Alicia Machado. Prometiendo divertirlos de principio a fin en la puesta en escena escrita por Indira Páez y dirigida Daniel Ferrer Cubillán.

Usted no puede perderse esta gran obra que llega desde México, “Divinas” con Gaby Spanic, Sonya Smith, Lupita Ferrer, Patricia Manterola, Ana Patricia Rojo y Alicia Machado que se presentarán el viernes 19 de julio en dos únicas funciones 8 y 10:30 de la noche en el Centro Convenciones María Angola y sábado 20 de julio la ciudad de Arequipa en el Teatro Fénix a las 7 y 9:30 de la noche, respectivamente.

Me gusta: Me gusta Cargando...