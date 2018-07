Amplían atención a los sábados para regularizar licencias de armas vencidas

Sucamec atenderá de lunes a sábado hasta finalizar plazo el 19 de julio

Para facilitar el proceso de regularización de armas con licencia cancelada por vencimiento, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) dispuso que adicionalmente los sábados 7 y 14 de julio se atienda exclusivamente este trámite en horario corrido de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en todas sus oficinas a nivel nacional.

El trámite se realiza regularmente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

La disposición de ampliar horarios facilita y agiliza la atención al público en las últimas dos semanas antes de finalizar el plazo que vence indefectiblemente el 19 de julio.

El trámite

El primer paso para regularizar un arma con licencia cancelada por vencimiento es el internamiento temporal en cualquiera de las sedes de la Sucamec a nivel nacional. Posteriormente, el usuario puede iniciar el trámite de una nueva licencia y tarjeta de propiedad, con lo cual su arma será devuelta. También puede optar por transferir el arma (venderla) en los primeros 120 días de internamiento o depositar el arma de manera definitiva.

Los usuarios que no realicen el trámite perderán la propiedad de sus armas y podrían enfrentar procesos administrativos y/o penales. Cabe precisar, que el internamiento del arma lo puede realizar cualquier persona, no necesariamente el titular de la licencia, y no es requisito presentar la licencia antigua. Para más información ingresar a www.sucamec.gob.pe o llamar al 412-0020.

