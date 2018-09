AMLO: “¿Por qué no aceptan que el neoliberalismo fracasó?”

Que hay más pobres, violencia y deuda?”

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que México no ha tenido crecimiento en los últimos 30 años y frente a la crítica de los empresarios porque dijo que el país estaba en “bancarrota”, señaló que el país está en crisis no sólo económica sino también de seguridad.

AMLO lanzó una dura crítica a los empresarios pero también a cierta prensa que, consideró, “se dedicaron, algunos medios de comunicación, durante estos 30 años a aplaudir y a callar, a obedecer y a callar, a quemarle incienso al régimen, de un partido o de otro”.

“Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia, y que ha resultado un fracaso la política neoliberal y que la vamos a cambiar”, dijo a los medios de comunicación en el aeropuerto de La Paz, Baja California.

El tabasqueño fue cuestionado sobre la polémica que generó sus declaraciones hechas el pasado domingo en Tepic, Nayarit, sobre que posiblemente no podría cumplir con todo lo que el país demanda pues lo recibe en “bancarrota”.

“Posiblemente por las circunstancias –el país atraviesa una situación económica y social muy difícil–; posiblemente por la situación de bancarrota que se encuentra el país, no vamos a cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña”, dijo el domingo.

En respuesta, Claudio X. González, presidente de Kimberly-Clark de México, negó que el país esté en bancarrota y dijo que el Presidente electo “pudo haber utilizado otro adjetivo”.

El Presidente electo dijo que hay personas que aún no terminar de digerir “lo que sucedió en la elección presidencial. Y la prensa fifí, pues están ahí atentos sacando de contexto las cosas, buscando las podridas”.

“¿Ha estado muy bien el neoliberalismo, hay que aplaudirle? ¿Por qué no aceptan que fue un fracaso la política neoliberal, que sólo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, produjo la inseguridad, la violencia?”, cuestionó.

“¿Por qué no aceptarlo, por qué no reconocerlo? No les estoy diciendo que pidan perdón, quiero que sean autocríticos y que acepten que se dedicaron, algunos medios de comunicación, durante estos 30 años a aplaudir y a callar, a obedecer y a callar, a quemarle incienso al régimen, de un partido o de otro”, dijo.

Hoy, López Obrador dijo que usó la palabra “bancarrota” porque ya revisó los datos y México lleva 30 años sin crecimiento.

“Hicieron algún planteamiento de que no les gustó la palabra, el término, el concepto bancarrota, yo tengo mis datos, llevamos 30 años sin crecimiento económico. La deuda pública, nada más de Fox a la fecha creció de 1.7 billones a 10 billones”, dijo.

“Creció la pobreza; la violencia, no quiero hablar de lo que sucedió ayer, o antier, o del nuevo descubrimiento doloroso para los mexicanos que es el que se estén encontrando cuerpos en la clandestinidad”, añadió.

López Obrador recalcó que la situación de México está mal, que el país se encuentra en una crisis, pero que aún así “vamos a salir adelante”.

“Ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis de México, que use la palabra bancarrota se me lanzan, interpretan de que me estoy echando para atrás y de que no voy a cumplir todos mis compromisos. Falso, voy a cumplir mis compromisos. Nada más que sí quiero que se tenga conocimiento del punto de partida. No es ninguna justificación y vamos a salir adelante”, dijo.

También dijo que la Reforma Energética no ha atraído la inversión que se prometió:

“¿Qué no estaban aplaudiendo la Reforma Energética? ¿Qué no decían que este año íbamos a estar extrayendo 3 millones de barriles diarios de petróleo, que iba a llegar la dolariza, la inversión extranjera, que nos preparáramos para administrar la inversión extranjera que iba a llegar al sector energético?”.

El Presidente electo destacó que en cuatro años de inversión extranjera han llegado 60 mil millones de pesos, 15 mil millones por año y que se está extrayendo un millón 800 mil barriles diarios, como se hacía hace 40 años. “Ha resultado un fracaso”, añadió.

Finalmente, López Obrador también ofreció una disculpa a quienes estén enojados por sus declaraciones.

“Si están enojados, ofrezco disculpas. Les ofrezco disculpas y amor y paz”, dijo.

Ayer, la cúpula empresarial coincidió en que se enfrentan retos de inseguridad, corrupción y crecimiento económico lento menor al esperado de cuatro por ciento, sin que esto implique alejar inversiones.

Claudio X. González llamó, frente a los presentes en el Foro Forbes, a generar confianza necesaria para que haya crecimiento económico suficiente y para eso, dijo, “debe haber inversión, empresarios y empresas”.

Este fin de semana, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el país está en bancarrota debido al poco crecimiento económico y falta de empleos, pese a ello, indicó que cumpliría con sus compromisos hechos en campaña.

Sobre esta declaración, el ex dirigente del Consejo Mexicano de Negocios afirmó que “hay que ser realistas” y “se empieza a matizar”.

“No se va a poder hacer todo por falta de recursos y tiempo. Seis años no son suficientes”, declaró.

