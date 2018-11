AMC rinde homenaje a Stan Lee con un episodio especial

De “La historia secreta de los comics de Robert Kirkman” este domingo 18

Tras la muerte de Stan Lee, emblemático personaje del mundo de los cómics, AMC le rinde tributo con la emisión del episodio de “La Historia Secreta de los comics de Robert Kirkman” donde aparece este ídolo con dos horarios el domingo 18 a las 8:00 a.m. y repetición a las 9:00 a.m.

Con la producción de Robert Kirkman, la serie presenta a los personajes y eventos que transformaron el mundo de los comics mediante los ojos de algunos de los nombres más importantes de la industria.

Además de Kirkman, la serie también está producida por David Alpert (“The Walking Dead”, “Fear the Walking Dead”), Bryan y Sean Furst (“Daybreakers”), Daniel Junge Being Evel ” y Rory Karpf (” The book of Manning “,”Dale”).

Para más información:

Sitio Web –www.amctv.la

Twitter – www.twitter.com/amctv_la

Facebook – www.facebook.com/AMCTVLatam

YouTube – www.youtube.com/AMCTVLatam

Blog –www.amctv.la/blog

Me gusta: Me gusta Cargando...