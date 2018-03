Alva Castro: no temo a investigaciones tras declaraciones de Barata

Estoy tranquilo, afirma

El exministro del Interior, Luis Alva Castro, señaló hoy que no teme a las investigaciones tras las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que lo involucran en la recepción de 200 mil dólares para financiar una campaña electoral.

“No tengo nada que temer. Yo estoy tranquilo, han visto cual es mi declaración, lo que yo he dicho, todo lo he explicado bien y yo no tengo nada que temer, absolutamente nada”, declaró a la prensa en Trujillo.

Según Jorge Barata, la empresa brasileña Odebrecht entregó 200 mil dólares al exministro para aportar a la campaña electoral del Partido Aprista Peruano del 2006.

“Yo ya respondí lo que tenía que responder y lo he hecho por escrito, esas cosas se hacen con responsabilidad”, remarcó Alva Castro.

Consultado sobre si renunciaría al Apra, señaló que el partido ya emitió un comunicado al respecto.

El pasado 2 de marzo, la Comisión Política del Partido Aprista Peruano (PAP) acordó abrir un proceso de investigación interna a Alva Castro, para determinar la veracidad de las declaraciones de Jorge Barata respecto a la entrega de 200 mil dólares.

(Fuente: Andina)

