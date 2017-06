Altos mandos de la marina rechazan resolución que reabre caso el frontón

Pronunciamiento y firmas fueron entregadas a vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra

Un pronunciamiento en rechazo a la resolución emitida por el Tribunal Constitucional el pasado mes de marzo en la que cuatro de los siete magistrados aprobaron reabrir el proceso judicial de El Frontón, a pesar de considerarse cosa juzgada, fue entregado hoy a la vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra, por una delegación de altos mandos de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro.

Un total de 10 mil 465 personas entre ex ministros, ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex Comandantes Generales de la Marina firmaron este pronunciamiento rechazando la nueva resolución del TC que contradice una sentencia del mismo Tribunal de hace cuatro años que declara que los hechos ocurridos en 1986 durante el develamiento del motín en El Frontón no eran delitos de lesa humanidad.

El pronunciamiento solicita al Ministerio de Defensa a ejercer las acciones legales y procesales en defensa de los miembros de la Marina afectados, pidiendo la anulación del fallo por los canales que la ley y la Constitución permiten.

También piden al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República que se tomen las acciones legales que correspondan en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, y que se avoque a investigar el caso evaluando y sancionando “la conducta prevaricadora y la grave responsabilidad funcional que, en nuestra opinión, ha existido en la emisión del injusto fallo”.

Además, el documento recuerda que “luego de casi tres décadas de procesos judiciales cerrados y reabiertos hasta en seis oportunidades desde el año 1986, tuvo en el año 2013 una primera resolución del TC que declaró fundado un Habeas Corpus en beneficio del personal naval procesado y dispuso la nulidad de la injusta calificación de ‘delito de lesa humanidad’ que existía sobre los hechos ocurridos”.

Los más de 10 mil firmantes, entre los que se encuentran el Embajador Federico Kaufmann Doig, el Gral. De División EP Roberto Chiabra León, el Gral. De División EP Francisco Morales Bermudez Cerrutti y otros, sostienen que en la primera resolución del TC se hizo justicia a los involucrados que “venían sufriendo persecución por el simple hecho de haber cumplido con su deber en acción de armas”.

La entrega del pronunciamiento con el expediente de las 10,465 firmas de adherentes a la vicepresidenta del Congreso Rosa Bartra se realizó en el Salón Embajadores del Palacio Legislativo a las 10:30 de la mañana por la comitiva compuesta por el vicealmirante (r) Luis Jaureguy Sanguinetti, el contralmirante (r) Carlos Sarmiento Dupuy, el contralmirante (r) Juan Castro Valdivieso, el técnico segundo (r) Juan Magan Del Rosario; y, el técnico segundo (r) Juan Luyo Vega.

Me gusta: Me gusta Cargando...