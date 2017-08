ALIENÍGENA LIVE: Presentación del álbum debut de Otter + Tributo a Lady Gaga + Soul Chemistry

Lima, 7 de Agosto 2017 (peruinforma.com) .- Alienígena, el álbum de electropop, house y fusión con música peruana que marca el debut del artista peruano Otter y que cuenta con los singles “Dos” (Electropop junto a Coni Lewin de la agrupación chilena Supernova), “Tu Voz” (House Criollo Electrónico junto a Bartola) y “Fiesta Eterna” (Power Pop junto a Ruby Palomino) llega a los escenarios este 31 de Agosto en Discoteca Legendaris (Calle Berlín 363, Miraflores).

Alienígena Live, creado por el periodista, compositor y cantante Alvaro Rondón (nombre real de Otter), más que un album release, se ha convertido en un verdadero festival de pop y electrónica que contará con importantes tributos a bandas y artistas consagrados. El espectáculo de Otter contará con los temas del disco Alienígena, el cual ha recibido buenas críticas en la prensa nacional tras su lanzamiento en julio de este año. Además, el concierto rendirá homenaje a íconos de la electrónica y el new wave como Depeche Mode, Black Eyed Peas, Erasure, New Order, entre otros. Dos horas de show y numerosos cambios de vestuario llevarán al público a una odisea extraterrestre a ritmo de electropop.

Junto a Otter, Ruby Palomino subirá a escenario para compartir con el artista e interpretar juntos su single “Fiesta Eterna”. Alienígena Live cuenta con el respaldo y auspicio de la importante cadena de instrumentos musicales y audio profesional Audiomúsica, el cual garantizará la más alta tecnología y calidad de equipos técnicos para la performance de Otter para el concierto en Discoteca Legendaris.

Dirigido y producido por el experimentado compositor Tito Silva, creador de mashups virales con éxito internacional, Alienígena Live promete además una dirección musical de lujo, pues Silva ya se ha consagrado, pese a su corta edad, como uno de los más importantes ingresos a 20th Century Fox con sus trabajos de producción musical para diversos filmes nacionales e internacionales. Masterizado en Europa y grabado entre Madrid y Lima, Alienígena marca la primera producción discográfica de Otter junto a Tito Silva en los arreglos y sonidos electrónicos que definen su originalidad.

LINE UP DE LUJO: TRIBUTO A LADY GAGA + SOUL CHEMISTRY

La producción de Otter Perú y Alienígena Live confirmó la presencia de la talentosa intérprete Vanessa Castillo (Yo Soy – Tributo a Lady Gaga) con un espectacular homenaje a la diva del pop nunca antes visto en el Perú. El espectáculo, completamente inspirado en la temática del Joanne World Tour, la más reciente gira mundial de Gaga, contará con los grandes éxitos de la artista, incluyendo cambios de vestuario y una performance a la altura del fenómeno mundial del pop.

Junto a ellos, la exitosa banda Soul Chemistry abrirá el evento con espectaculares tributos a Maroon 5, Bruno Mars, The Weeknd, Capital Cities, New Radicals, etc. Con un formato eléctrico que se estrenará este 31 de agosto en Discoteca Legendaris, la banda liderada por el gran Romnio llevará a los fanáticos de estas bandas a otro nivel con un show nunca antes visto en este tipo de homenajes.

ENTRADAS A LA VENTA: PULSERAS BLACK Y SILVER (PRECIO ÚNICO S/.20.00) DISPONIBLES EN EL EVENTO OFICIAL DE FACEBOOK:https://www.facebook.com/events/1732810410350384/