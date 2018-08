Alertan que Parque Tiwinza, en el Callao, no ha sido recuperado

Contralora General: Es altamente peligroso y carece de áreas verdes

A pesar de inversión realizada por la Municipalidad Provincial del Callao, este espacio público no beneficia a ciudadanos

La Contraloría General alertó que el Parque Tiwinza, ubicado en el Asentamiento Humano Sarita Colonia del Callao, no puede ser considerado un espacio público recuperado para la ciudadanía porque no cumple con brindar los servicios de seguridad y arborización debido a la alta peligrosidad de la zona, entre otros aspectos.

Según el Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, financiado por el gobierno central, un espacio público recuperado cuenta con iluminación, infraestructura, arborización y seguridad; y, contribuye a la reducción de los índices de criminalidad y mejora en la calidad de vida de los vecinos de la zona, lo que no ha sucedido en este caso.

El Parque Tiwinza, que forma parte de este programa de incentivos y que según la Municipalidad Provincial del Callao ha sido recuperado para la ciudadanía, se encuentra totalmente cubierto de tierra seca, no tiene grass ni árboles; y, carece de personal de serenazgo y/o policial para resguardar la zona, como se ha comprobado durante una visita preventiva realizada en marzo pasado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao.

A pesar de que la comuna provincial ha invertido S/ 162 mil en el parque, solo se han efectuado trabajos aislados, complementarios y de mantenimiento, observándose la instalación de un cerco perimétrico, una infraestructura de madera (góndola) en el centro y la iluminación (cuyo funcionamiento no se ha verificado).

Durante la visita preventiva, el Coordinador en la Recuperación del Espacios Públicos de la Municipalidad Provincial del Callao aseguró que la peligrosidad en la zona del Parque Tiwinza dificulta el trabajo del personal de parques y jardines, porque son amenazados y no los dejan trabajar; lo mismo ocurre con los vehículos de serenazgo, a los cuales le rompen las lunas y amenazan; lo cual hace complicado mantener esta obra.

Como no existe una planificación para garantizar la seguridad y arborización en el parque, y darle continuidad a estas actividades, la Contraloría General considera que se corre el riesgo de que el trabajo efectuado a la fecha para recuperar el parque genere un gasto recurrente y oneroso que podría afectar el presupuesto de la municipalidad provincial.

Asimismo, se ha advertido que el Plan de Recuperación de Espacios Públicos del año 2017 no define con precisión el espacio que será intervenido, ocasionando que se hagan esfuerzos dispersos y que no se cumplan con los parámetros establecidos (iluminación, infraestructura, arborización y seguridad); situación que podría generar duplicidad de esfuerzos y/o gastos en zonas que aún no han sido abordadas.

La Contraloría General ha comunicado oportunamente al titular de la Municipalidad Provincial del Callao sobre los dos aspectos relevantes que han sido observados en la visita preventiva al Parque Tiwinza, con la finalidad de que adopten de inmediato las medidas correctivas del caso que permitan recuperar este espacio público a favor de la ciudadanía; sin embargo, aún no han sido mitigados los riesgos.

Como parte de la política de transparencia y acceso a la información pública, el Informe de Visita Preventiva N° 006-2018-OCI/0379-VP, se encuentra publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, sección Informes de Control.

Me gusta: Me gusta Cargando...