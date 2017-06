Alcaldes exigen a PPK y Keiko restituir principio constitucional de reelección

Consideran que reforma no puede aplicarse retroactivamente, es decir que no se emplearía para los alcaldes que fueron elegidos en el 2014, sino para el año 2022

Javier Altamirano Caqui, vocero de La Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y alcalde del distrito de San Juan de Miraflores, exige al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a la lidera de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumplir su promesa de campaña electoral. Recordó que ambos expresaron su compromiso de restituir el principio constitucional de la reelección hasta por un periodo, con la finalidad de dar continuidad a las obras y estabilidad a la ejecución de políticas públicas de mediano y largo plazo.

“A la fecha, casi 2.000 alcaldes distritales y provinciales nos encontramos en una situación de incertidumbre, puesto que hemos sido elegidos en el 2014 con una normatividad y sobre la marcha se ha presentado una inconsulta reforma constitucional; la misma que pretende cambiar las reglas del juego después de nuestra elección, la que por otra parte, debería sufrir efectos a partir del 2022”, expresó el burgomaestre.

Asimismo, manifestó que debe ser el electorado quien premie o castigue a sus autoridades de acuerdo a su voluntad en consulta. Dijo que la reelección no siempre genera continuismo ni es sinónimo de manipulación electoral. Pues el 52.31% de alcaldes provinciales que buscaron la reelección sólo el 10% la consiguió; y del 60.62% de alcaldes distritales, sólo el 17% tuvo éxito en el 2014.

Por su parte, Fernando Altuve representante legal de los alcaldes, dijo que la Ley Nº 30305, “Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes”, no se aplicaría para los burgomaestres que fueron elegidos el año 2014, de aplicarse sería una norma discriminatoria, ya que para el 2022 se pretende modificar nuevamente ésta ley, es decir que se podría dar nuevamente la reelección, “Entonces serían los únicos alcaldes que no tienen derecho a una segunda oportunidad, lo cual es inadmisible”, sentenció el letrado.

