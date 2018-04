Alcalde señala que congresista Becerril le habría pedido pagar deuda a su hermano

Parlamentario de Fuerza Popular niega acusaciones

El alcalde del distrito de Aucallama, Pedro Salguero, señaló esta noche que el congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular, le habría intercedido para que la comuna pague una deuda a favor de una empresa en la cual labora su hermano, acusación que el legislador niega.

Según declaró la autoridad edil al programa Panorama, el encuentro se habría producido en una cafetería cercana a la Municipalidad de Los Olivos, en Lima, hasta donde habría llegado Becerril acompañado de dos personas.

“Dijo que había que ver la forma de cómo iniciar el pago a esa empresa que es de 300 mil soles. Era porque la empresa pertenece a su hermano, como familiar le está dando la mano para ver cómo cobrar la deuda”, apuntó.

Precisó que la deuda se contrajo en el 2014, durante la gestión pasada en la municipalidad de Aucallama, provincia de Huaral, Lima, por la compra de instrumental médico a la empresa Red Medical Dental & Bussines para el centro de salud de Caqui.

El alcalde Salguero indicó que por el volumen de recursos que maneja la municipalidad, con una deuda por pagar de aproximadamente 2 millones de soles, no es posible asumir esos compromisos.

Durante la reunión, según indica al alcalde Salguero, el congresista Héctor Becerril le habría ofrecido apoyo para las obras de agua y desagüe de un centro poblado menor que tenía mucho interés en sacar adelante su gestión, así como con otras obras que necesite el distrito.

Comentó que la cita fue pactada por la secretaria del parlamentario, quien llamó a su despacho luego de que la Municipalidad de Aucallama se reunió con Segundo Becerril, hermano del parlamentario, quien demandaba el pago de la deuda.

No conozco al alcalde

El congresista Héctor Becerril, en declaraciones a Panorama, negó conocer al alcalde de Aucallama y la supuesta reunión con la autoridad edil.

“No lo conozco y menos me he reunido con él, las únicas reuniones que tengo son en mi despacho, acá recibió alcaldes de todo el Perú. Descartó totalmente que me haya reunido con él”, aseveró.

Indicó que su hermano no es dueño de la referida empresa. “Tengo entendido que mi hermano tiene una relación laboral con esa empresa”, refirió al precisar que los familiares de los congresistas no pueden contratar con el Estado.

“Que se investigue quién ha llamado de parte mía, descarto que haya sido de mi secretaria, confía en ella”, manifestó.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...