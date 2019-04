Alcalde de Ventanilla entregó oficialmente pedido de estado de emergencia a Presidente de la República

Con más de 27 mil firmas, el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro presentó ante el presidente de la República, un memorial donde se exige al gobierno central declarar el Estado de Emergencia en Ventanilla y en toda la Provincia Constitucional del Callao.

El documento detalla que ante la ola de inseguridad que azota al distrito de Ventanilla donde se han registrado 7 muertos por sicariato en lo que va del año y que pese a los esfuerzos realizados por la municipalidad a través de serenazgo, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, esta institución no se da abasto ante el reducido contingente policial designado al distrito. También se recuerda cómo el pasado 6 de abril, más de 15 mil vecinos de Ventanilla salieron a las calles exigiendo el estado de emergencia, de manera que con la llegada de más policías se pueda retomar el control de la seguridad ciudadana en todo el Callao.

“Haciendo eco del clamor de los vecinos de nuestro distrito, hemos pedido el estado de emergencia. El día de ayer ingresó por mesa de partes un memorial con más de 27 mil firmas de vecinos indignados, de quienes quieren paz, el cese de la violencia y que además quieren mayor presencia del Estado en nuestro distrito. Estoy seguro que el Presidente de la República como el Ministro del Interior, han escuchado el clamor del pueblo de Ventanilla y esto va a cambiar en las próximas semanas”, anunció el alcalde.

El documento incluye, el Acuerdo de Concejo que fue aprobado por el Consejo Municipal de Ventanilla donde, además de la declaratoria de emergencia, se solicita al Gobierno Central la conformación de una Mesa de Concertación Nacional de lucha contra la delincuencia.

“Contamos con más de 500 valerosos serenos que no portan arma. Ellos ponen el pecho por sus vecinos. Tenemos habilitadas más de 370 cámaras funcionando al 98%, 40 camionetas y autos destinados al patrullaje integrado pero no basta con lo que aporta el Estado: 150 policías operativos es muy poco para medio millón de vecinos” señala el alcalde, quien ve con preocupación cómo todo este trabajo es desestimado por la justicia. “Con la policía, hemos realizado 259 capturas en el patrullaje integrado. Sin embargo en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, no sabemos qué han hecho con ellos. Nos gustaría escuchar por qué muchos están libres”, dijo.

Por su parte, el alcalde Spadaro anunció que continuará trabajando con la Policía Nacional, reforzando los planes contra la inseguridad. “En los próximos tres meses, vamos a tener las primeras once bases descentralizadas de seguridad que estarán ubicadas en las zonas más críticas. Estas tendrán presencia policial, serenazgo, unidades móviles que vigilarán sus sectores serán las 24 horas junto a cámaras. Incrementando más de 200 nuevas cámaras a las que tenemos en el distrito, que darán mayor protección a todos nuestros vecinos”, señaló la autoridad distrital.

