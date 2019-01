Alberto Fujimori no ha pagado nada de deuda por reparación civil

A más de un año del indulto

El expresidente Alberto Fujimori no ha pagado absolutamente nada de la deuda que mantiene por concepto de reparación civil por sus condenas por corrupción, informó hoy el procurador anticorrupción, Amado Enco.

Según explicó, el exmandatario integra la lista de los 15 principales deudores de reparación civil, junto con otras personas como su exasesor Vladimiro Montesinos Torres.

Los 15 principales deudores, dijo, acumulan una deuda aproximada de 1,400 millones; algunos han pagado algo, pero Fujimori Fujimori no ha pagado “absolutamente nada”.

De acuerdo con Enco, a raíz del indulto que Fujimori recibió en diciembre de 2017 se hicieron gestiones con su abogado a fin de que pague la deuda de 27 millones que tenía, pero que con intereses llegaba a los 51 millones.

Sin embargo, el exmandatario no efectuó ningún pago y desistió de cobrar una pensión del Congreso que la Procuraduría estaba dispuesta a embargar.

El procurador refirió que Fujimori consiguió que le paguen una pensión en la Universidad Agraria, pero no supera el monto que exige la ley para un embargo.

El pago de la reparación civil no caduca en tanto no sea cancelada o el acreedor no persista en cobrarla; sin embargo, la Procuraduría Anticorrupción persistirá sobre dicho requerimiento.

El indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori, luego revocado por la justicia, no lo liberó de pagar su reparación civil.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...