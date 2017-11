Presentación de Narracuentos Infantiles

Este Domingo 26 de Noviembre a las 2 pm se presentará en el auditorio Antonio Cisneros de la Feria del Libro Ricardo Palma la escritora Sandra Ramírez Rossel con dos cuentos infantiles inéditos en los que además será la narradora, presentación a la cual tituló “¡ALAS Y BUEN CUENTO…!”

En esta presentación, Sandra Ramírez desea que estos cuentos liberen y expandan la imaginación. Que los cuentos NO son sólo para niños. A nosotros, los adultos, también se nos está permitido jugar con nuestro imaginario. Además busca enfocar valores de manera asertiva para los niños así como el respeto, la resiliencia, el valor y el amor puro de la verdadera amistad o como la partida de un ser querido al cielo, que no necesariamente debería de ser triste.

Estos solo por mencionar algunos de los valores que se enfocan en estos dos cuentos a narrar: “El Violinista Perdido” y “Gigante de Corazón”. NO hay edad para la Imaginación, NO hay edad para leer un cuento, NO hay edad para aprender, NO hay edad para la diversión. Las puertas de su “Mundo Azulimorado” ya están abiertas y su pase es ¡Libre!

Datos:

Título de la presentación: “¡Alas y buen cuento…!”

Autora: Sandra Ramírez Rossel

Presentación: Domingo 26 de Noviembre

Lugar: Auditorio Antonio Cisneros de la Feria del Libro Ricardo Palma.

Hora: 2:00 pm

Sandra Ramírez Rossel: Nació el 25 de agosto de 1986 en la provincia constitucional del Callao, tiene 31 años de edad, culminó la carrera técnica en Gerencia Hotelera con Excelencia (Cevatur), pero el gusto por la escritura y la necesidad de volcar sus mundos imaginarios en la realidad, la llevo a participar del “ Taller de Escritura Creativa en Lima” a cargo del profesor Eduardo Pucho donde actualmente además estudia el curso de “Micro y Macro Edición de Textos Literarios” de la Editorial Autómata. Está próxima a publicar su primer libro de cuentos infantiles.

Es mamá de un cuarto de docena de niños, Santiago, Julieta e Isabella quienes son los protagonistas de sus escritos y creadores de la lluvia de ideas para redactar nuevos cuentos infantiles.

