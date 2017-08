Alan García: “A otros habrán podido comprar pero a mi no” (VIDEO)

Ex mandatario exigió una profunda investigación sobre la Línea 2

El ex presidente de la República Alan García Pérez dio detalles a su salida del Ministerio Público sobre las declaraciones que brindó a un equipo especial de fiscales sobre la Línea 1 del Metro de Lima, obra vinculada a un caso de corrupción de Odebrecht.

García rechazó que haya realizado algún viaje sorpresivo a Cusco, esto debido a que diferentes medios de comunicación señalaron que dicha visita del ex mandatario coincidió con una del ex representante de Odebrecht, Jorge Barata, quien también fue a dicha ciudad.

“He viajado muchas veces con él y al menos 323 veces con empresarios para inaugurar obras en todo el país. El viaje fue prorrogado 48 horas y no tuvo nada de sorpresivo”, indicó.

En ese sentido, García precisó que desde el 2004 existen leyes que establecen la necesidad de priorizar la culminación del Tren Eléctrico. Además, dijo que el municipio de Lima había aprobado la transferencia de la ejecución del tren al gobierno.

“El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de urgencia. Solo 4 meses después se convocó al concurso y 10 meses después con 5 postores concursando, se otorgó la buena pro”, enfatizó el ex presidente.

García también aseguró que es necesario hacer una investigación profunda sobre la línea 2, debido a que según él, el día de hoy se tendría que pagar por esta casi el triple de lo que constaría la línea 1.

“Los 34 kilómetros de la línea 1 con todos sus vagones costaría 2100 millones si se hiciera hoy. Sin embargo, la línea 2 que tiene 35 kilómetros costaría hoy 5800 millones de dólares. Tenemos que hacer una investigación profunda porque la deuda de ese sobrecosto lo van terminar pagando nuestros hijos y nietos”, puntualizó el ex mandatario.

Finalmente, Alan García negó que se le deba reprochar algún escándalo en el caso Odebrecht y afirmó no haber recibido ningún centavo por parte de la empresa. “Nadie me ha dado un centavo ni lo he pedido. A otros habrán comprado pero a mi no”, dijo.

