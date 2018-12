Alan García: Fiscalía tiene argumentos más sólidos para alegar peligro procesal

Afirma especialista en derecho penal

Haber solicitado asilo diplomático a un país extranjero otorga a la Fiscalía argumentos más sólidos para alegar peligro proceso en el caso de las investigaciones contra el expresidente Alan García, consideró el abogado Jorge Paredes, especialista en derecho penal.

“El fiscal tiene ahora un caso más sólido respecto al peligro procesal, alegará que (García) no tiene arraigo, tiene al hijo y la pareja en España, no tiene residencia habitual, no tiene otros lazos y sus hijos son mayores”, manifestó en declaraciones a RPP.

Por ello, sostuvo, la solicitud de asilo diplomático realizado al Uruguay será interpretada por la Fiscalía como un intento de fuga o el uso de sus conexiones personales para evadir a la justicia.

El denominado peligro procesal, es decir el peligro de fuga o riesgo de obstaculización de la justicia, es uno de los criterios que los jueces consideran al momento de decidir si declara fundado o infundado un pedido de prisión preventiva tramitado por la Fiscalía.

A juicio de Paredes, Alan García ahora se encuentra en un problema, pues con su frustrada solicitud de asilo “jugó una carta” que a la postre lo ha colocado en una situación difícil, pues agrava en su caso el peligro procesal o riesgo de fuga.

Consideró, en consecuencia, que la labor del abogado de García será fundamentar el arraigo al Perú, a pesar de no tener residencia fija en Lima y que su familia permanece en España.

No obstante, explicó que menos sólido es la imputación de que Garcia sabía el origen ilícito de los US$ 100,000 que la empresa Odebrecht le pagó por una conferencia en Brasil el año 2012.

Sostuvo que el fiscal deberá probar con documentos que el investigado conocía el origen ilícito de ese dinero.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...