“Al fondo hay sitio”: ¿Qué motivó el retorno? Director Gigio Aranda responde a la pregunta y más

Por más que le pusieron un final, Gigio Aranda nunca dejó de pensar en la posibilidad del regreso de “Al fondo hay sitio” y en cómo sería este. Como si se tratara de un universo paralelo, se imaginó a “De vuelta al barrio” dándole la bienvenida con una escena en la que Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) compraba la casa de Malena Ugarte (Mónica Sánchez), en los años 80; sin embargo esta opción quedó descartada luego que la pandemia obligó a un cambio de época en la última temporada de la serie.

Este 22 de junio, luego de seis años de ausencia, se estrena la novena entrega de la ficción peruana más exitosa de todos los tiempos. Gigio Aranda, director general y guionista de esta nueva apuesta televisiva, nos da algunos alcances al respecto

“En mi cabeza siempre estuvo la idea del regreso, por eso dejamos un final que se podía continuar. Y el año pasado vi que la idea estaba más cerca de lo que imaginaba. Además, siempre jugueteaba con esa posibilidad, desde que apareció Peter en ‘De vuelta al barrio’ contando la historia de su vida. Pasaron tantas cosas con este mundo multiverso, que todos manejan…., pero, créeme, el final de ‘De vuelta al barrio’ iba a ser con Peter y Francesca”, asiente el realizador.

—¿Qué motivó el regreso de “Al fondo hay sitio”?

Que se nos estaba acabando “De vuelta al barrio”, aunque realmente, para mí, la serie terminó cuando cambiamos de época. Así lo pensé. Continuamos para no quedarnos sin trabajo, pero al hacer el cambio de época el programa perdió su esencia, esa cosa bonita y anecdótica que tenía. Debido a la pandemia tuvimos problemas para producir la puesta en escena y al ver que ya no podía seguir siendo “De vuelta al barrio”, tuve dos opciones: inventar un nuevo programa de barrio o traer de regreso a “Al fondo hay sitio”.

—Erick Jurgensen (director de contenido y programación) fue uno de los que pidió el regreso de la serie.

Así es, toda la plana mayor y todos los que hacíamos el programa éramos fans. Era nuestro “Chavo del 8″, siempre lo quisimos y cuando dejamos de hacerlo, nos dimos cuenta que debía volver. Y te doy dos grandes motivos más de este regreso: el reencuentro de “El príncipe del rap” y “Friends”. No quería que lleguemos a esa vaina de que los actores no se acuerden ni de lo que grabaron o tener a algún integrante que ya no esté. Si yo tengo a mi gente de “Al fondo hay sitio” lista para empezar a grabar, por qué no darnos y darles a los fans de la serie, ese regalo.

—¿Y cuál es el otro gran motivo?

La situación política del país. “Al fondo hay sitio” es una gran excusa para divertirnos entre tanta sonsera que está pasando. Qué mejor que este programa para llevar un poco de chiste y alegría a los peruanos.

Fuente: El Comercio