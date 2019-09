Agroexportaciones suman más de 3 mil millones de dólares

Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron más de US$ 3 mil 538 millones entre enero a julio del 2019, y crecieron 7.72% más en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 3 mil 284 millones 582 mil), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

A fin de promover las inversiones y lograr un mayor crecimiento de la oferta agroindustrial con valor agregado, el gremio empresarial consideró imprescindible garantizar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (N° 27360), promover el ingreso a más mercados en el exterior (levantamiento de barreras sanitarias) y brindar asesoría técnica a los pequeños productores para garantizar la inocuidad de la oferta de los alimentos. En certámenes como el 2° Congreso Internacional de Maracuyá realizado, recientemente en Chiclayo, la Convención de Granos Andinos y la Convención de Capsicum, se capacitan a los integrantes de las diferentes cadenas productivas (productores, proveedores y exportadores) en el buen manejo de cultivo, cosecha, post cosecha y tendencias de mercados, entre otros. Asimismo, a fin de identificar más mercados, no solo es importante los contactos que se puedan lograr con el apoyo de las OCEX, sino la participación de los productores y empresarios en ruedas de negocios y ferias internacionales como la Expoalimentaria (a desarrollarse del 25 al 27 de septiembre próximo en Lima). Valor agregado Los despachos agro industriales no tradicionales (US$ 3 mil 278 millones 984 mil) crecieron 7.69% más entre enero-julio respecto al mismo periodo del 2018 y tuvo como productos principales a la palta (US$ 620 millones 584 mil) y a la uva, que de forma conjunta representaron el 36.3%. Otros fueron el mango, espárrago, demás preparaciones para la alimentación de animales, arándano, plátano y demás. De un total de 137 mercados, los que destacaron fueron EE.UU., Países Bajos y España que demandó palta, espárrago y mango. Ecuador, Reino Unido, Chile, China, Colombia, Hong Kong y Canadá también fueron parte de la cartera. Las principales compañías fueron Vitapro S.A., Camposol S.A., Virú S.A., Danper Trujillo S.A.C., Avocado Packing Company S.A.C., Agrícola Cerro Prieto S.A., Consorcio de Productores de Fruta S.A., Gloria S.A., Complejo Agroindustrial Beta S.A. y Gandules Inc S.A.C. Agro primario Los envíos agrarios tradicionales (US$ 259 millones 198 mil) presentaron una variación positiva de 8% y tuvo al café (US$ 178 millones 971 mil) en el primer lugar del ranking, al concentrar el 69%, aunque presentó una contracción de -7.2%. Otros productos fueron los demás azúcares de caña y lana sin cardar ni peinar.

