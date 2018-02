Agroexportaciones a Brasil tendrán mayor dinamismo este año

Las agroexportaciones a Brasil ascendieron a US$ 55 millones 570 mil, contrayéndose en -10.7% respecto al 2016, año en el que se exportó por US$ 62 millones 208 mil, lo cual se explica por la menor demanda de aceitunas y uvas frescas. Esta cifra es la más baja de los últimos 4 años, ya que en el 2014 los despachos llegaron a US$ 81 millones 250 mil y en el 2015 a US$ 59 millones 216 mil, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La gerente de Agroexportaciones del gremio, Paula Carrión Tello, precisó que los envíos al país carioca cerraron el 2017 a la baja por la menor demanda de la partida aceitunas preparadas o conservadas, que solo alcanzaron los US$ 12 millones 54 mil en comparación del 2016, que sumaron US$ 16 millones 336 mil y generando una disminución de -26.2%. Cabe señalar que esta partida tiene una participación de 21.7% del total.

Otras partidas que afectaron fueron la de uvas frescas, que cerraron el año pasado en US$ 4 millones 169 mil, contrayéndose en -46.5% en comparación al 2016; los demás ajos frescos o refrigerados (-64.3%); y la de nueces de Brasil sin cáscara frescas o secas (-35%).

Sin embargo, la gerente del gremio destacó los productos que han presentado mayor dinamismo en 2017, como el orégano, que en el 2017 se exportó por US$ 9 millones 575 mil (crecimiento 79.8%), tomates preparados y conservados (75.6%), espárragos frescos y refrigerados (21.5%), y tara en polvo (12.8%).

Carrión sostuvo que si bien las cifras cayeron en el 2017, para el 2018 en adelante se espera que las agroexportaciones se recuperen, ya que los envíos al país carioca son cíclicos debido a la aceituna, y este año la expectativa es positiva ya que se obtendrá una buena cosecha. Asimismo, comentó que hay productos nuevos que han ingresado a Brasil, lo que mejora las perspectivas.

“El año pasado tuvimos acceso por primera vez para los arándanos peruanos, ejecutándose el primer despacho al mercado brasileño. Este año, gracias a la apertura del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) a la granadilla peruana, ya se realizó el primer despacho de esta fruta en dicho país, lo que puede significar el inicio de una recuperación a mediano o largo plazo”, indicó.

El Mincetur detalló que se exportaron 125 kilogramos de granadilla fresca de primera calidad, en cajas de dos kilos, destinados exclusivamente al área de Sao Paulo. No obstante, el contrato de exportación establece el envío de 12 toneladas de dicha fruta durante el período de un año por el valor total de US$ 60 mil.

Feria APAS

Por otro lado, la Asociación de Exportadores – ADEX y la Oficina Comercial de Sao Paulo co-organizan el pabellón Perú en la Feria de Supermercados APAS – Show Brasil 2018 del 07 al 10 de mayo, donde Perú ofrecerá lo mejor de nuestros productos del sector agropecuario, acuícola y pesquero.

El consejero comercial de la OCEX Sao Paulo, Antonio Castillo, indicó que la Apas – Show es una gran oportunidad para los sectores mencionados, ya que es considerada la feria de supermercados más grande de Latinoamérica y la mayor del país carioca, donde su última edición recibieron la visita de más de 70 mil personas.

Finalmente, Carrión se mostró optimista con la participación que el Perú tendrá en esta feria, ya que cuenta con 686 expositores, de los cuales 170 son internacionales. Además, representa una gran oportunidad para contactar con potenciales clientes y reforzar la presencia peruana en el mercado brasileño.

A tener en cuenta

Brasil tiene una demanda de granadillas que supera las 80 toneladas anuales, y hasta antes del primer envío peruano, solo era abastecida por Colombia

