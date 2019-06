Agenda de actividades del Congreso (5 de junio)

11:00

Comisión de Educación, Juventud y Deporte – Comisión Investigadora de las Irregularidades en el Proceso de Elaboración, Edición, Revisión, Reproducción, Adquisición y Distribución de los Materiales Educativos de la Educación Básica en las Gestiones de los Ministerios de Educación Patricia Salas O’Brien, Jaime Saavedra Chamduví, Marilú Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes y Flor Pablo Medina -Congresista Milagros Salazar De La Torre

Presentación de los ex funcionarios y funcionarias de la gestión del Ex Ministro de Educación Sr. Daniel Alfaro Paredes, correspondiente al periodo 02 de abril 2018 al 11 de marzo del 2019, en el marco de las facultades de la Comisión Investigadora otorgadas por el congreso de la república con la finalidad de brindar información sobre la política de materiales educativos de la educación básica: -Ariela Bertha Villafana Pino Ex Dirección General de calidad de Gestión Escolar y editora del libro “Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de segundo y tercero de secundaria. -Vilma Olga Cayllahua Galindo, Revisión pedagóga y de contenido de la cartilla “Historia reciente del PerúÇ”, 2018, colaboradora de la elaboración de los libros de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de segundo y tercero de secundaria. -Juan Carlos Townsend Jurado, verificación y articulación de contenidos del libro “Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica” de segundo grado de secundaria. Quienes deberán absolver las preguntas sobre tema den materia de la convocatoria, referidas a las Mociones Orden del día Nº 8751 y 8789, aprobadas, con texto sustitutorio en la Sesión del Pleno del Congreso del 16 de abril de 22019.