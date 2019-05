Agenda de actividades del Congreso (20 de mayo)

10:00

Comisión Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado – Grupo de Trabajo de Desarrollo Regional y Gestión de Conflictos Sociales -Congresista Dalmiro Feliciano Palomino Ortiz

10:05 am. Exposición del señor José Luis Carbajal Briceño, Director General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. 10:20 am. Exposición del señor Pastor Paredes Diez Canseco, Director General de Dialogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 10:35 am. Exposición del señor Jorge Luis Maguiña Villón, Director General de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Agricultura y Riego. 10:50 am. Exposición del señor Hernán José Cuba Chávez, Director de la Oficina General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Ambiente. 11:05 am. Exposición del señor Eduardo Perochena Llerena, Coordinador de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de la Autoridad Nacional del Agua. 11:20 am. Exposición de la señora Lady Patricia Yamaguchi Díaz, Directora General de la Oficina General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Salud. 11:35 am. Exposición de la señora Luz Amelia Cárdenas Basaldúa, Directora General de la Oficina de Dialogo y Gestión Social del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 11:50 am. Exposición de la señora Heydi Araujo Sifuentes, Coordinadora de la Unidad de Gestión Socio Ambiental de la OEFA. 12:05 pm. Intervención de los congresistas.