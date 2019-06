Agenda de actividades del Congreso (10 de junio)

12:00

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

-Congresista César Antonio Segura Izquierdo

Debate y votación de la propuesta de Informe de Calificación:

1. Denuncia Constitucional N° 204, formulada por el ciudadano Gerónimo Lauro Aguilar contra los magistrados del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez, Óscar Urviola Hani y Eloy Espinosa – Saldaña Barrera.

2. Denuncia Constitucional N° 205, formulada por el Congresista Bienvenido Ramírez Tandazo contra los Congresistas Moisés Mamani Colquehuanca, Modesto Figueroa Minaya y Carlos Ticlla Rafael.

3. Denuncia Constitucional N° 206, formulada por el ciudadano Fabián Ignacio Escate Castillo contra la Congresista Betty Gladys Ananculí Gómez.

4. Denuncia Constitucional N° 207, formulada por los Congresistas Lourdes Alcorta Suero, Miguel Castro Grandez, Edwin Donayre Gotch, Luz Salgado Rubianes, Marco Miyashiro Arashiro y Carlos Tubino Arias Schereiber contra el ex Presidente de la República Ollanta Moisés Humala Tasso y los ex ministros de Estado Pedro Cateriano Bellido, Wilfredo Pedraza Sierra, Daniel Belisario Urresti Elera y José Luis Pérez Guadalupe.

5. Denuncia Constitucional N° 209, formulada por el ciudadano Ener Arturo Linares Ramos contra los magistrados de la Segunda Sala de Derechos Constitucionales y Social de la Corte Suprema Javier Arévalo Vela, Eduardo Iribarren Follaje y Néstor Morales Gonzáles.

6. Denuncia Constitucional N° 210, formulada por el ciudadano Juan Berchmans Espejo Morales contra los Jueces Supremos de la 1ª. Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, José Luis Lecaros Cornejo, Jorge Luis Salas Arenas, Manuel León Quintanilla Chacón, Juan Chávez Zapater y Jorge Carlos Castañeda Espinoza.

7. Denuncia Constitucional N° 216, formulada por el ciudadano Manuel Ojeda Campos contra la Congresista Yesenia Ponce Villarreal.

8. Denuncia Constitucional N° 223, formulada por la ciudadana Ana Sofía Esquivel Álvarez, representante del centro de conciliación y arbitraje, Asociación para la Resolución Creativa de Conflictos contra los magistrados miembros de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, Vicente Walde Jáuregui, Héctor Lama More, Ricardo Vinatea Medina, Silvia Rueda Fernández y Omar Toledo Toribio.

9. Denuncia Constitucional N° 224, formulada por la Congresista Yeni Vilcatoma De la Cruz contra los magistrados del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinosa – Saldaña Barrera, Augusto Ferrero Costa y Carlos Ramos Núñez.

10. Denuncia Constitucional N° 230, formulada por el ciudadano Miguel Ángel Carreño Olivos contra la Jueza Silvia Jennifer Herencia Espinoza y los Magistrados de la Corte Superior de Ate, Barrera Utano, Quispe Morote y Tobalino Alemán así como funcionarios del Ministerio de Trabajo.

3.11. Denuncia Constitucional N° 231, formulada por la ciudadana Susana Chávez Alvarado, directora ejecutiva de PROMSEX contra los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez Benites, Guido Aguila Grados, Herbert Marcelo Cubas y Baltazar Morales Parraguez.

12. Denuncia Constitucional N° 232, formulada por la ciudadana Carmen Rosario Borda Sacha contra la Congresista Yeni Vilcatoma De La Cruz.

13. Denuncia Constitucional N° 233, formulada por el ciudadano Juan Pablo Felipe Chanco contra el Vocal Supremo César Eugenio San Martín Castro.

14. Denuncia Constitucional N° 234, formulada por el ciudadano Walter David Luque Chaiña contra los miembros del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Óscar Urviola Hani.

15. Denuncia Constitucional N° 235, formulada por el ciudadano Víctor Manuel Otoya Petit en representación de los ciudadanos Josué Guevara Rojas, Gino Zúñiga Córdova y Edwin Grande Trabucco contra los Vocales Supremos de la Primera Sala Suprema Penal Transitoria Elvia Barrios Alvarado, Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo, Jorge Salas Arenas y César San Martín Castro.

16. Denuncia Constitucional N° 322, formulada por la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera contra el ex Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.