Agenda de actividades del Congreso (03 de junio)

Comisión de Educación, Juventud y Deporte – Comisión Investigadora de las Irregularidades en el Proceso de Elaboración, Edición, Revisión, Reproducción, Adquisición y Distribución de los Materiales Educativos de la Educación Básica en las Gestiones de los Ministros de Educación Patricia Salas O’Brien, Jaime Saavedra Chanduví, Marilú Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes y Flor Pablo Medina -Congresista Milagros Salazar De La Torre

Presentación de los exfuncionarios y funcionarias de la gestión del Ex Ministro de Educación Sr. Daniel Alfaro Parees, correspondiente al periodo 02 de abril 2018 al 11 de marzo del 2019, en el marco de las facultades de Comisión Investigadora otorgadas por el Congreso de la República con la finalidad de brindar información sobre la política de materiales educativos de la educación básica: -SILVIA MARGARITA OCHOA RIVERA , Psicóloga, editora del capítulo sobre sexualidad y género en el libro Desarrollo, Ciudadanía y Cívica de tercero de secundaria. – Ariela Bertha Villafana Pino, Ex Dirección General de calidad de Gestión Escolar y editora del libro “Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de segundo y tercero de secundaria – Rossana María Zurita Silva, Asesoría Pedagógica – María Ysabel Curay Criollo, Ex Directora de Educación Secundaria. – Andrés Timoteo Huerta Cárdenas, Editor del libro Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de tercero de secundario. – Susana Consuelo Aldana Rivera, Editora de la cartilla “Historia reciente del Perú”, 2018. – Vilma Olga Cayllahua Galindo, Revisión pedagógica y de contenido de la cartilla “Historia reciente del Perú”, 2018, colaboradora de la elaboración de los libros de Desarrollo de Personal, Ciudadanía y Cívica de segundo y tercero de secundaria. – Angela María Reymer Morales , Ex Directora de Educación Básica Regular. – Natalia Seratini Vallejos, Editora del capítulo 3, sobre Sexualidad y Género en el libro “Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica” de segundo grado de secundaria. (Entre otros)