Adiós a la falta de espacio en tu smartphone

Uno de los problemas más recurrentes que sufrían los usuarios de smartphones, sobre todo los de gama baja y media, era la falta de espacio de almacenamiento en sus equipos móviles.

Esto generaba que constantemente tengas que eliminar información – ya sea aplicaciones que no utilices, fotos, videos y documentos antiguos, por no tener tanta capacidad para seguir utilizando la cámara, o tenías que verificar el espacio libre que te quedaba si querías descargar algo nuevo. Algo frustrante para todos.

Los smartphones de Motorola en Perú – moto g6 plus, moto g6, moto g6 play, moto e5 plus, moto e5, moto e5 play y moto z3 play – cuentan con gran cantidad de memoria interna; por lo que sus usuarios no sufren con estos problemas de almacenamiento limitado.

Sin embargo, si quisieran extender o ampliar más su almacenamiento interno, estos smartphones te permiten unificar la memoria interna con la memoria de una Micro SD, siguiendo los siguientes pasos.

Inserta la tarjeta microSD en el dispositivo. Deberías ver la notificación “Configurar tarjeta SD”. Presiona en “configurar tarjeta SD” en la notificación de inserción (o ve a configuración->almacenamiento->seleccionar tarjeta->menú->formatear como almacenamiento interno) Selecciona la opción “almacenamiento interno” después de que hayas leído detenidamente la advertencia. Si actualmente tienes aplicaciones instaladas en la tarjeta, el dispositivo te pedirá que vuelvas a mover estas aplicaciones al almacenamiento interno antes de formatear la tarjeta. La tarjeta se formateará, encriptará y usará como dispositivo de almacenamiento.

