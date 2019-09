ADEX proyecta menor exportación de maracuyá por tercer año consecutivo

Empresarios plantean una agenda de trabajo para mejorar la calidad de la semilla, productividad por hectárea y rentabilidad de los productores. Se espera su recuperación al 2021.

Debido a una menor calidad de la maracuyá, su exportación cerraría este 2019 en rojo por tercer año consecutivo al sumar poco más de US$ 38 millones, proyectó el vocero de la Mesa de Trabajo de Frutas para la Industria de la Asociación de Exportadores (ADEX), Renzo Gómez, durante la inauguración del 2° Congreso Internacional de Maracuyá. “Confiamos su recuperación en el 2021”, aseveró.

En el 2016 los despachos de ese producto (en sus presentaciones: jugo, fresca y pulpa congelada), sumaron US$ 51 millones 2013 mil, luego de lo cual se redujeron a US$ 44 millones 457 mil en el 2017 y a US$ 43 millones 616 mil en el 2018.

La menor calidad fue porque los pequeños productores usan semillas de Colombia y Brasil y cosecharon maracuyá con menor grado Brix (dulzor) que no es demandada por la industria nacional ni por los compradores internacionales. También afectó su precio y productividad que pasó de 30 toneladas por hectárea en promedio a solo 20. “Algunos pequeños productores logran 10 toneladas. Esperamos incrementarla a 35 o 40 toneladas”, resaltó.

Perú tiene actualmente 7 mil hectáreas sembradas, Ecuador 10 mil, Colombia 9 mil 900 y Brasil 65 mil hectáreas. En el caso de los dos últimos países, es para autoconsumo. En el gigante de Sudamérica el consumo per cápita es de 3.8 kilos, mientras que en nuestro país es de 1.7 kilos.

El representante gremial comentó que existe una oportunidad para Perú, pues Ecuador, otro importante productor, redujo sus hectáreas debido a la aparición del fusarium (hongo), exceso de lluvias, bajo valor Brix de su maracuyá y poca productividad.

Los principales compradores de la maracuyá peruana son Unión Europea, EE.UU., Puerto Rico y Chile, sin embargo, existen oportunidades no aprovechadas para la presentación en fresco en China. “No podemos aprovechar el acceso porque tenemos una agenda pendiente en la que resalta la mejora genética de la semilla. Actualmente nuestra oferta tiene diversidad de formas y colores. El reto es homogeneizarla”, dijo.

Esta fruta ocupa el puesto 17 en el ranking de productos del sector agroindustrial con US$ 43 millones, posición que puede superar si se mejora la calidad de semillas. Esto incrementará su productividad y la rentabilidad de los agricultores con lo cual se lograría su recuperación el próximo año.

Lambayeque

Gómez señaló que Lambayeque pasó del tercer a segundo lugar por la cantidad de hectáreas cultivadas (tiene más de 1000). Su siembra se centra en la franja norte del país, desde Lima a Piura. En la ceja de selva está Junín, sin embargo, en líneas generales, se redujeron las hectáreas cultivadas.

Refirió que un tema importante es investigar el desenvolvimiento de los cultivos en el Perú, a fin de hacer una correcta evaluación. “Solicitamos al Minagri su apoyo. Eso, sumado a la iniciativa privada para capacitar a los pequeños productores, permitirá mejorar los rendimientos”, dijo.

El 2° Congreso Internacional de Maracuyá, que concluye mañana viernes, reúne a expertos nacionales e internacionales, quienes tocan temas vinculados a la genética e inocuidad, su potencialidad en el rubro agroindustrial, nuevas tecnologías de manejo agronómico, nuevos mercados e innovación.

A tomar en cuenta

El certamen tiene el apoyo institucional de Minagri, PromPerú, Gobierno Regional de Lambayeque, USMP, Centro de Desarrollo Tecnológico – Cepass y Embrapa. Los auspiciadores son Merieux NutriSciences – CNTA, Aseptic Peruvian Fruit, Vivero Neofit Green, Maruplast, Bioalternativa, Programa Nacional de Innovación, DB Organic Science y Agronegocios Génesis.

