Adex: Pisco sufre caída de -9%

Sumaron en enero a mayo alrededor de US$ 2 millones 872 mil.

La exportación de pisco sumó entre enero y mayo de este año cerca de US$ 2 millones 872 mil, lo que representó una caída de -9% respecto al mismo periodo del 2016 (US$ 3 millones 144 mil), informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Al respecto, el presidente del Comité de Pisco del gremio exportador, William Urbina Rivera, detalló que esta cifra se debe a un tema coyuntural, del que espera una pronta recuperación.

Indico que está trabajando con PROMPERU y otros gremios un Plan de Impulso del Pisco en el exterior. “La curva del pisco ha sido ascendente en los últimos 10 años y eso no debe cambiar. Debemos salir a misiones especializadas y en el Perú, la Expoalimentaria será una excelente vitrina para mostrar nuestra bebida de bandera a los compradores extranjeros que nos visitarán”, dijo.

Añadió que en la ceremonia por el 44 aniversario de ADEX entabló una conversión con la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado y con la parlamentaria Ana María Choquehuanca, quienes se comprometieron a respaldar la derogatoria del DS 012-2007-PCM, con lo que el Estado se convertiría en el gran promotor del consumo del Pisco en todas las actividades y eventos que realicen, tanto a nivel nacional como internacional.

“Con este tipo de iniciativas podríamos aumentar el consumo per cápita de pisco que está actualmente en 0.23 mililitros. Una acción importante es también la realización de un censo nacional de los productores y los volúmenes de pisco producidos, actualmente solo tenemos estimados”, apuntó Urbina.

A pocas horas de celebrare el Día del Pisco, detalló que el censo permitirá identificar a los productores que tienen un extraordinario Pisco de calidad, asociarlos y ayudarlos a identificar mercados y lograr un precio justo para su producto, además de formalizarlos, que es una Política del actual gobierno.

“Por último, estamos a la espera de Registros Públicos para que el Consejo Regulador del Pisco pueda iniciar sus funciones y dar pelea frontal a los altos niveles de licores adulterados que hay actualmente en el mercado y que causan gran daño al sector”, puntualizó.

Cifras del 2017

ADEX detalló que el pisco llegó a un total de 57 mercados a mayo de este año, los dos más importantes que representaron el 62% del total, son Chile (US$ 951 mil 586) y EE.UU. (US$ 831 mil 884). Le siguen España (US$ 196 mil 191), Colombia (US$ 125 mil 663) y Reino Unido (US$ 121 mil 441). Los dos últimos crecieron 81% y 153%, respectivamente.

Algunos nuevos en comparación de enero-mayo del año pasado fueron México, Corea del Sur y Tailandia (US$ 10 mil 392). Mientras que los que crecieron de manera impresionante –independientemente de su monto- fueron Taiwán (4179%), Curacao (1297%), Italia (437%) y Malasia (340%).

Destacaron las empresas Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C., Santiago Queirolo S.A.C., Destilería La Caravedo S.R.L., Bodega San Isidro S.A.C. y Bodegas Don Luis S.A.C.

Exportaciones en el 2016

