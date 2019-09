ADEX exportaciones en azul en primer trimestre

La exportación de las regiones del interior del país -sin contar Lima y Callao- sumaron más de US$ 16 mil 324 millones entre enero y julio de este año, 10.7% menos que en el mismo periodo del 2018 casi (US$ 18 mil 271 millones). De las 23 regiones, once cerraron en azul y las otras 12 en rojo, reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según el Área de Inteligencia Comercial de ADEX, las principales cinco regiones fueron Arequipa, Áncash, Ica, Piura y La Libertad, que representaron el 62.1% del total.

Arequipa permanece como la principal con US$ 2 mil 682 millones (disminución -14%). Sus envíos tradicionales representaron el 91% y los de valor agregado el 9%. Sus principales partidas fueron el cobre, oro, molibdeno y plata, que concentraron el 85% de sus despachos. Los dos primeros, que presionaron los resultados a la baja, cerraron con contracciones de -16.5% y -17.8%, respectivamente.

Otras fueron el plomo, pelo fino cardado, harina de pescado, hilados de lana, cinc, entre otras. Las 643 partidas arequipeñas llegaron a más de 69 mercados, los más importantes fueron China, Japón, India, EE.UU., Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Corea Del Sur, Canadá, España e Italia. Otros relativamente nuevos son Puerto Rico, Kuwait y Cuba.

Le siguió Ica, que exportó más de US$ 2 mil 119 millones (incremento de 3%). Su oferta tradicional representó el 55.4% y la no tradicional el 44.6%. Sus despachos comprendieron partidas como hierro, gasolina sin tetraetileno, uva, oro y paltas, los cuales se dirigieron a China, EE.UU., Brasil, Japón y Países Bajos. Su oferta estuvo constituida por 305 partidas que llegaron a 90 países.

Altibajos en el norte

Piura registró más de US$ 1,638 millones 508 mil en sus envíos internacionales (aumento de 4%). Sus principales partidas fueron la pota congelada, calamares en conserva, fosfatos de calcio, petróleo, y mangos. EE.UU., China, Corea del Sur, Países Bajos, España, Panamá, Brasil, Canadá, Bolivia y Japón lideran el ranking de sus mercados.

ADEX refirió que de las regiones del interior del país, doce cerraron en rojo a julio. Algunas fueron Cusco (-9%), Apurímac (-36%), Junín (-16%), Puno (-50%), Pasco (-53%), Madre de Dios (-31%) y Amazonas (-3%).

Las que cerraron en azul fueron Moquegua (13%), Cajamarca (11%), Lambayeque (22%), Ayacucho (21.5%), Tacna (10%), Tumbes (5%), San Martín (27%), Ucayali (7%) y Huánuco (86%).

