Actores peruanos anuncian espectáculo “The Abba Show”

A un mes de la llegada por primera vez a Lima del esperadísimo espectáculo “THE ABBA SHOW”, actores de lo que fue la exitosa obra musical “Mamma mía” aseguraron que esta puesta en escena fue una de las más importantes en su carrera musical y todo gracias a la música de ABBA.

Ebelyn Ortíz, Braulio Chappell y Gustavo Mayer se juntaron con sus entradas en mano, para dar a conocer que ya están listos para el concierto que será el 11 de setiembre en el centro de convenciones María Angola.

“Yo nací en el año 71 y crecí con ABBA. No me imaginé que años después siendo actriz iba a hacer este musical que ha significado un antes y un después de cualquier otra cosa que haya hecho. Me llena de ilusión saber que escucharé en vivo a esta magnífica banda tributo que es la mejor del mundo”, sostuvo.

Gustavo Mayer, aseguró que igualmente ha disfrutado y sigue disfrutando cuando escucha la música de ABBA. “Mamma mía fue una de las obras más importantes que hice en mi carrera y ha dejado una huella muy importante por cada canción. Tener ahora la oportunidad de ver y escuchar “The Abba Show” será algo único que no se repetirá. ”

A su vez Braulio añadió que “disfruté al máximo con mis compañeros desde los ensayos hasta el momento de salir al escenario y ahora que tendremos en vivo y en directo “The Abba Show”, será como escuchar a los verdaderos y eso me llena de mucha expectativa. Es que ABBA es magia”.

Durante casi dos horas y en un imponente escenario ambientado al modo pop y discoteque de los años ’70 y 80´s, el show recorre la historia de la música de ABBA con clásicos como “Mamma Mía”, “Dancing Queen”, “Chiquitita”, “Voulez Vous”, “Gimme Gimme Gimme” , y muchos otros éxitos que marcaron una época de oro.

“ABBA THE SHOW” es protagonizado por las artistas suecos Camilla Dahlin, Katja Nord Mats Nonander, Fin Sjober y Lage Wellandere quienes recrean a la perfección los registros vocales y visuales de los integrantes originales. Traen una colección impresionante de trajes y réplicas del vestuario que ABBA popularizó a mediados de los 70´s y que usaron en sus giras más importantes.

La cita es este 11 de Setiembre en el Centro de Convenciones María Angola. Las entradas ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro desde este con un 20% de descuento con tarjetas de crèdito y débito del Banco Interbank.

