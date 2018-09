“Actores Indie”, un especial Max

Que reconoce el otrop lado de actores de Hollywood

Tributo a los filmes independientes de Colin Farrell, Michael Shannon y Ryan Gosling,

el 19 y 30 de septiembre, por MAX.

Son tres actores con mucho en común. Alcanzaron la fama alrededor del mundo y se los considera artistas bien cotizados dentro y fuera de Hollywood. Sin embargo, forjaron sus carreras escogiendo interpretaciones desafiantes en el cine independiente, lo cual atrajo el respeto de la crítica y su consolidación profesional como grandes talentos de la actuación contemporánea. En dos fechas, el 19 y 30 de septiembre, MAX rinde homenaje a estos “actores indie”, el canadiense Ryan Gosling, el irlandés Colin Farrell y el estadounidense Michael Shannon, presentando sus mejores obras dentro del cine alternativo.

RYAN GOSLING

DRIVE | Miércoles 19 de septiembre y domingo 30 de septiembre, 4:25 p.m.

Un filme dirigido por el fascinante y provocativo Nicolas Winding Refn. Un misterioso piloto de autos para películas intenta huir de su pasado. Su vida se volverá más complicada cuando decida ayudar a su vecina Irene y se enamore de ella. Cuando conozca al esposo de Irene, será arrastrado al peligroso mundo del crimen. Protagonizado por Ryan Gosling, el elenco incluye también a Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac, Christina Hendricks y Ron Perlman.

THE PLACE BEYOND THE PINES (EL LUGAR DONDE TODO TERMINA) | Miércoles 19 de septiembre y domingo 30 de septiembre, 6:10 p.m.

Estrellado por Ryan Gosling, junto a Eva Mendes y Bradley Cooper, la película escrita y dirigida por Derek Cianfrance cuenta la historia de Luke, un motociclista acróbata que asume la decisión de cometer un crimen para poder mantener a su hijo. A su vez, un ambicioso policía y su corrupto departamento, van tras él, en una cazada que tendrá un impacto devastador en las vidas de ambos. El elenco cuenta también con Rose Byrne y Ray Liotta.

COLIN FARRELL

THE NEW WORLD (EL NUEVO MUNDO) | Miércoles 19 de septiembre y domingo 30 de septiembre, 12:30 p.m.

Un descubrimiento que les cambiará la vida. Desde el choque de la cultura europea y la nativa Americana, surge un legendario romance entre la princesa india Pocahontas y un explorador inglés, el capitán Smith, cuyo corazón se encuentra dividido entre sus deberes cívicos y el amor prohibido. Nominada al Oscar en la categoría de mejor fotografía. Un filme de Terrence Malick, protagonizado por Colin Farrell, Q’Orianka Kilcher, Christopher Plummer, Shaun Smyth, Christian Bale y August Schellenberg.

THE BEGUILED (EL SEDUCTOR) | Miércoles 19 de septiembre y domingo 30 de septiembre, 2:50 p.m.

El premiado thriller dirigido por Sofia Coppola cuenta con las actuaciones de Collin Farrel, la ganadora del Oscar® Nicole Kidman, Kirsten Dunst, y Elle Fanning. La señorita Martha (Kidman) dirige un instituto para jóvenes en una mansión en Virginia, durante la Guerra Civil americana. Un día, una de las alumnas se encuentra con un desertor herido de muerte y decide llevarlo a la casa para curarlo. El soldado poco a poco comienza a sentirse atraído por las chicas del internado, quienes luego se verán compitiendo por su atención en una historia de secretos y traiciones.

MICHAEL SHANNON

FRANK & LOLA | Miércoles 19 de septiembre y domingo 30 de septiembre, 8:35 p.m.

Frank es un chef de Las Vegas que se enamora de Lola, una misteriosa y hermosa joven que es nueva en la ciudad. Ellos comienzan a tener una relación intensa, pero un acto de infidelidad convierte su vincula en una enfermiza pesadilla. Esta película está escrita y dirigida por Matthew Ross, con un elenco que incluye a Imogen Poots, el dos veces nominado al Oscar® Michael Shannon, Rosanna Arquette y Justin Long.

LOVING (EL MATRIMONIO LOVING) | Miércoles 19 de septiembre y domingo 30 de septiembre, 8:05 p.m.

Aclamada en el Festival de Cannes de 2016, esta película que celebra la valentía y el amor está escrita y dirigida por Jeff Nichols. Narra la lucha de una pareja interracial en Virginia, Estados Unidos, en los años 60. Richard y Mildred intentan obtener el derecho a vivir como una familia formal. Su arresto por practicar un casamiento interracial disparó una batalla legal que terminó en la Corte Suprema. Cuenta con la actuaciones de la nominada al Oscar Ruth Negga y el nominado al Globo de Oro Joel Edgerton. El elenco está integrado también por Michael Shannon, Nick Kroll, Marton Csokas y Ruth Negga.

