Acorn TV llega a América Latina a través de Roku

El servicio de streaming más popular de Norteamérica para la televisión británica e internacional hace su aparición en Latinoamérica mediante los reproductores de streaming de Roku

Ya está disponible el servicio de streaming más popular de Norteamérica para la televisión británica e internacional, Acorn TV, en diez países latinoamericanos gracias a los dispositivos de streaming Roku®. El lanzamiento en América Latina incluye Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. A partir de ahora, los espectadores que deseen disfrutar una variedad de contenidos pueden suscribirse a Acorn TV mediante su reproductor de streaming Roku, al igual que mediante acorn.tv. Los programas estarán en inglés y contarán con subtítulos en español. El servicio de streaming de Acorn TV está disponible por U$D 4.99 al mes.

Como parte de su lanzamiento, Acorn TV contará con la primera temporada de la exitosa serie que combina la comedia y el drama, Doc Martin; el drama detectivesco irlandés Jack Taylor, Series 1-3 protagonizada por Iain Glen (Game of Thrones, Downton Abbey); uno de los dramas de la BBC más exitosos con Line of Duty, Series 1-2; todas las temporadas de la serie Poldark; el drama histórico británico The Great Train Robbery; el drama australiano policíaco East West 101; el encantador drama de la BBC The Indian Doctor; el adictivo drama británico The Syndicate, entre muchos otros. Regularmente, Acorn TV añadirá nuevos programas.

El SVP y GM de Acorn TV de RLJ Entertainment, Matthew Graham, dijo: “Acorn TV ha desarrollado una base de suscriptores cada vez más grande de apasionados y leales amantes de la televisión británica e internacional en Estados Unidos y Canadá, y nos complace enormemente traer nuestra oferta única de entretenimiento premium a otros países. Latinoamérica supone un excelente comienzo, y es para nosotros un placer trabajar con nuestros valiosos socios de Roku, que desde 2011 nos acompañan en el comienzo de Acorn TV”.

“Para este año, una de nuestras máximas prioridades es aumentar la cobertura de nuestra distribución y presencia, y el lanzamiento de Acorn TV en Latinoamérica con nuestro socio Roku es otro paso en esta dirección”, declaró Miguel Penella, Chief Executive Officer de RLJ Entertainment. “Acorn TV tiene por delante un comienzo increíble en 2018 con varios contenidos populares originales, aclamados por la crítica, así como los anuncios de nuestras primeras producciones exclusivas. Este avance en nuestra expansión internacional pone de manifiesto nuestra confianza de alcanzar nuestra meta de un millón de suscriptores para principios de 2019”.

Por su parte, Bernarda Duarte, Director Content Acquisition de Roku, añadió: “El streaming es un medio que ofrece a los consumidores la posibilidad de elegir y controlar qué quieren ver y cuándo. Nos complace recibir a Acorn TV en nuestra plataforma en Latinoamérica, para atender a todos los clientes que disfrutan viendo grandiosas series dramáticas y de detectives y otra programación británica e internacional”.

Conocido como “Netflix para los anglófilos” por NPR y como “la selección más completa y segura de programas europeos, británicos, canadienses y australianos” de acuerdo con The New York Times, Acorn TV ha pasado a convertirse rápidamente en uno de los mejores servicios de streaming, y lo mejor, es gratuito. Acorn TV se encarga de presentar lo mejor de la televisión internacional y todos los meses tiene en primicia varias series así como temporadas internacionales nuevas provenientes de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Canadá y otros países europeos.

Lea los anuncios sobre recientes encargos de producción y coproducción en https://www.rljentertainment.com/press-room/

