AccorHotels.com lanza “The Feelings” en internet

Para adaptarse a las nuevas formas de comunicación de los clientes, AccorHotels.com está lanzando “The Feelings”, una serie de gifs emotivos desarrollados para interactuar con usuarios en Facebook y Twitter.

Son 18 gifs, creados para AccorHotels.com por la agencia WNP 909c, que ilustran emociones en escenas donde los hoteles y sus colaboradores desempeñan el papel principal. AccorHotels.com optó por usar la opción que Facebook ofrece para hacer comentarios con gifs, mirando desarrollar la experiencia de acoger huéspedes en el mundo digital.

Esos gifs, inspirados en el mundo de la hospitalidad, permiten que la marca establezca una conversación aún más personalizada con los usuarios, creando condiciones para un intercambio “Feel Welcome” – acogedora, humana y sincera al mismo tiempo.

Ese lanzamiento está alineado a las campañas anteriores de comunicación social, que le permitían a AccorHotels.com darle vida a la subscripción digital “Feel Welcome from the First Click” (Siéntase bien-venido desde el primer clic en español) por medio de interacciones de calidad superior con la comunidad.

AccorHotels está activa en sus comunidades locales y comprometida con el desarrollo sostenible y la solidaridad a través del PLANET 21, un programa integral que reúne a colaboradores, invitados y socios para impulsar el crecimiento sostenible. Accor SA cotiza en bolsa con acciones negociadas en Euronext París (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (Código: ACRFY) en los Estados Unidos.

Me gusta: Me gusta Cargando...