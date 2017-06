AccorHotels desarrolla programas de responsabilidad social corporativa en Perú

A través de 4 programas de responsabilidad social corporativa a favor del medio ambiente y de grupos sociales vulnerables, AccorHotels brinda asistencia técnica y financiera para que actividades como la reforestación en la región San Martín, trabajo para madres adolescentes y jóvenes en situación de pobreza se hagan realidad en el Perú.

Plant for the Planet, el primero de ellos, forma parte del programa global Planet 21 – Acting Here, se desarrolla en la región San Martín con la reforestación de 31 mil árboles que han permitido recuperar bosques y preservar la biodiversidad en la amazonía. El proyecto está ubicado en el Alto de Huayabamba, cerca de Juanjuí, en alianza con ACOPAGRO, cooperativa miembro de la Fundación Amazonia Viva (FUNDAVI).

“Gracias al apoyo de AccorHotels se han desarrollado sistemas agroflorestales para el cultivo del cacao, fuente de ingresos para las comunidades de la zona y a través de esta nueva alternativa el escenario local cambió, de zonas desforestadas y maltratadas por los antiguos cultivos de coca, se han convertido en bosques y en zonas de cultivo del cacao de cuya cosecha se favorecen las comunidades que comercializan uno de los mejores cacaos del mundo ”, afirmó la VP de Comunicaciones & CSR de AccorHotels para América del Sur, Antonietta Varlese.

AccorHotels en el Perú cuenta con 5 hoteles en operación, totalizando 1.053 habitaciones y cerca de 400 colaboradores. En el 2020 AccorHotels tendrá en operación 10 hoteles más en el Perú, creando aproximadamente 1.000 habitaciones nuevas de las diferentes marcas del portafolio.

