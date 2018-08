93% de Municipalidades Provinciales ya cuenta con Órgano de Control de la Contraloría

Para fortalecer control gubernamental durante campaña por Elecciones Regionales y Municipales

Un total de 185 Municipalidades Provinciales (que representa el 93%), de 196 existentes en el país, ya cuenta con Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República para fortalecer el control gubernamental, fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos, cautelar la legalidad y eficiencia en estas entidades, así como reforzar el control durante la campaña por las Elecciones Regionales y Municipales 2018, informó el contralor Nelson Shack.

Asimismo se está reforzando los Órganos de Control con equipos especializados de profesionales, integrado por abogados, ingenieros, auditores y en algunos casos con los agregados de la primera promoción del programa Jóvenes Talentos de Control que se ha implementado como un mecanismo para el acceso absolutamente meritocrático a la carrera de control.

Las Municipalidades Provinciales que cuentan con OCI están ubicadas en Amazonas (7), Áncash (16), Apurímac (6), Arequipa (8), Ayacucho (10), Cajamarca (13), Callao (1), Cusco (13), Huancavelica (7), Huánuco (8), Ica (5), Junín (9), La Libertad (11), Lambayeque (3), Lima (10), Loreto (7), Madre de Dios (3), Moquegua (3), Pasco (3), Piura (8) y Puno (13), San Martín (10), Tacna (4), Tumbes (3) y Ucayali (4).

Los Órganos de Control Institucional son responsables de llevar a cabo el control gubernamental en las entidades sujetas a control para la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes públicos, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como los resultados de su desempeño, mediante la ejecución de servicios de control gubernamental y servicios relacionados.

El contralor Nelson Shack recordó que antes del proceso de ampliación de la cobertura nacional del control y absorción de los OCI, más del 30% de las Municipalidades Provinciales no contaba con Órganos de Control, y sobre las dos terceras partes restantes que sí tenían, en la mitad de ellas el personal era de la propia entidad y no de la Contraloría, lo cual no garantizaba la independencia, autonomía y efectividad del control gubernamental en la administración de los recursos públicos.

“Nuestra meta es que antes de que termine setiembre, tener todos los Órganos de Control de todas las provincias del Perú con funcionarios de Contraloría. En el marco de la Ley de Fortalecimiento, iniciamos este despliegue operacional y me complace informar que a la fecha ya tenemos más de 180 Jefes de control instalados y trabajando”, refirió.

Los Jefes de los OCI tienen la misión de apoyar también en el programa de prevención Postula con la Tuya, que tiene como objetivo cautelar el correcto uso de los recursos públicos durante la campaña por las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

