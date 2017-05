8 Tips para escoger el mejor primer colegio de tu hijo

Como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, por eso a la hora de elegir un colegio se deben tomar ciertos factores que ayuden al desarrollo de su educación y a potenciar y encontrar sus aptitudes para poder formar un futuro profesional.

Por ello, los psicólogos infantiles y pedagogos de ANIDA te brindan algunas recomendaciones que puedes considerar para que este proceso sea más sencillo.

1. Piensa en la distancia: Calcula bien el tiempo que tomará llevar y traer a tus hijos, al colegio. Toma en cuenta si requerirás contratar el servicio de una movilidad escolar.

2. Haz una lista de prioridades: Mixto o no, religioso o laico. No tiene sentido llevar a nuestros hijos a un colegio que no concuerda con la alternativa de vida que hemos optado como familia.

3. Evalúa el tipo de educación que te gustaría: tradicional, progresista o alternativa.

4. Evalúa tu presupuesto: Considera cuánto de tu presupuesto familiar estás dispuesto a invertir en la educación de tu hijo, ten en cuenta que este será uno que tendrás a largo plazo. No olvides preguntar sobre la cuota de admisión, cuota de ingreso, pensión mensual, libros, materiales, actividades y talleres.

5. Actividades extracurriculares: averigua si ofrecen reuniones, escuela de padres, la posibilidad de pedir entrevistas con docentes y directivos, y el contacto en general de los padres con el colegio. Es importante conocer los canales de comunicación.

6. Horarios: consulta si los horarios de clases regulares o talleres incluyen las tareas previstas o las actividades que se desarrollan fuera del horario habitual.

7. Infraestructura: participa en una visita guiada para que puedas observar de cerca las instalaciones (tamaño de las aulas, equipamiento, áreas de recreación, áreas verde, etc.)

8. Referencias: busca entre tus amigos y/o familiares referencias sobre los colegios que te interesan para tu pequeño.

